Cayetano Rivera atribuye su accidente de tráfico a un "despiste" y asegura sentirse acosado: "Le podría haber pasado a cualquiera"

El contexto El torero sufrió un accidente a la salida del Real Club Sevilla Golf. Rivera perdió el control de la furgoneta que conducía, invadiendo una glorieta y estrellándose contra una palmera.

Cayetano Rivera ha atribuido a un "despiste" el accidente en el que estrelló su furgoneta contra una palmera en una rotonda de Alcalá de Guadaíra, Sevilla. El torero no ha aclarado si se negó a la prueba de alcoholemia, aunque medios locales indican que dio positivo. Rivera, citado ante el Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra, se siente "acosado" por un "juicio popular" mediático. Ha afirmado que el percance fue mínimo y que asumirá las consecuencias. Aunque se especuló sobre un abandono del lugar, no se le denuncia por ello. Físicamente se encuentra bien y busca cerrar el asunto.

Cayetano Rivera ha atribuido a un "despiste" el accidente que sufrió contra una rotonda de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). El torero no ha aclarado si se negó ante la Policía Local a someterse a las pruebas de alcoholemia y ha asegurado que se siente "acosado" ante el que considera un "juicio popular" y un "circo".

A las puertas del Tribunal de Instancia de Alcalá de Guadaíra donde ha sido citado este lunes tras lo ocurrido cerca de su casa el pasado 7 de noviembre, ha declarado a los periodistas que "lo que tenga que decir", se lo dirá al juez y que este tomará "la decisión que tenga que tomar y se acabó".

El torero siente que se enfrenta a un "juicio popular paralelo" por parte de los medios de comunicación. "Una rotonda, ningún coche implicado, ninguna persona implicada, solamente yo, ¿qué problema hay?", ha recalcado Rivera.

El torero ha dicho además que físicamente se encuentra "bien" y que, desde el punto de vista anímico, está intentando llevar el "acoso" al que se siente sometido "lo mejor posible".

Además, ha apostillado ante los medios que no puede decir nada "que no pueda demostrar con hechos". "Lo que quiero es simplemente terminar con esto. Un percance mínimo que le podría haber pasado a cualquier persona. Mi culpa, haberme despistado porque fui a coger el mando. Lo siento, tomaré consecuencias", ha sentenciado.

Por último, preguntado acerca de un supuesto abandono del lugar del accidente sin esperar a la llegada de la Policía, solo ha declarado que no se le denuncia por abandono.

Estrelló su furgoneta contra una palmera

El torero sufrió un accidente a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra, donde estrelló su furgoneta contra una palmera. Además, según informó ABC, Rivera se negó a que le hicieran la prueba de alcoholemia. Pero según publicó El Diario de Sevilla, Rivera acabó haciendo el test y dio positivo en alcohol.

Los hechos ocurrieron sobre las 21:00 horas, cuando perdió el control de la furgoneta que conducía, invadiendo una glorieta ajardinada del club de golf. Rivera acabó impactando contra una palmera, que incluso derribó.

