Paneles en Braille, audioguías en lengua de signos y hasta robots: las iniciativas para que las personas con discapacidad disfruten del arte sin barreras

De visita a un museo, hay quien, con entrada en mano, se encarga de seguir las indicaciones del personal, hacerse con una audio guía, leer el folleto y a disfrutar de la exposición. Algo corriente si no fuese porque estos simples gestos no lo son tanto para las personas con discapacidad, porque estos espacios no han sido adaptados para ellos.

Paca es la robot recepcionista de la Séptima Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación ONCE y su misiones hacer accesible esta muestra sobre todo para las personas con discapacidad: "Si hay una persona sorda y alguien me habla, no le voy a poder escuchar, pues Paca además de hablarme lo muestra en una pantalla con letra grande para poder leerlo" asegura Jessica Rivero, responsable de I+D de Illunion Tecnología y Accesibilidad.

Con su pantalla, se comunica, por ejemplo, con personas sordomudas y ella misma informa de qué ver y cómo seguir la exposición. Desde paneles sin estar precisamente traducidos a braille, hasta audio guías en varios idiomas, pero no en lengua de signos, son algunos de los ejemplos más comunes que este robot trata de solventar.

Ya antes se había visto a la 'Gioconda' o al 'Greco', acariciados por los dedos de aquellos que no podían ver ni sus colores ni sus rasgos, pero gracias a acondicionar estos espacios para volverlos inclusivos y accesibles, cualquiera puede apreciar el arte sin distinciones.