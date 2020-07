Las mujeres lesbianas, trans y bisexuales encabezan el Orgullo 2020, aunque en esta ocasión, con motivo del coronavirus, la celebración es online y se ha convocado bajo el lema "Sororidad y feminismo para TRANSformar. ¡Mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción!".

"Estamos doblemente discriminadas y lo tenemos que visibilizar", denuncian, siendo este el principal objetivo que se han propuesto los organizadores de este Orgullo 2020, según ha expuesto en una rueda de prensa, antes de la manifestación, la presidenta de COGAM, Carmen García Merlo.

Tanto ella como la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELTGTB), Uge Sangil, han ido desgranando las reivindicaciones del orgullo de 2020 que, por primera vez, no puede celebrarse en la calle, si bien la reducida rueda de prensa que ambas han protagonizado ha tenido lugar en una terraza de la plaza de Pedro Zerolo, en el barrio de Chueca de Madrid.

"Sufren doble machismo: por ser mujeres y por ser del colectivo LGTBI"

Para García Merlo, este Orgullo es importante por varias razones para las mujeres de este colectivo que "sufren el machismo por el hecho de ser mujeres y por ser del colectivo LGTBI", a lo que hay que sumar una intersección de diversidad por cuestión de raza, diversidad, orientación sexual, identidad de género o ser migrantes.

Además, la crisis del COVID-19 "ha influido más en las personas más vulnerables" y en el colectivo LGTB "ha influido bastante", sobre todo "en las mujeres migrantes, y en las trans que trabajan el sexo", así como en aquellas que "no tienen papeles y no han podido acceder a la Sanidad" ni tampoco "a los recursos".

"La pandemia también nos ha marcado bastante", ha lamentado García Merlo, al recordar las dificultades que se han encontrado las personas trans en sus seguimiento médico y en el acceso a algunos fármacos y ha destacado que aún hay cosas que cambiar como que en algunos formularios para la inscripción de un hijo se sigan teniendo que identificar las parejas de este colectivo como padre o madre. También ha destacado otra doble discriminación en las parejas de mujeres como es el techo de cristal que la mujer sufre en el ámbito laboral y que al ser dos mujeres ese techo "es doble".

Por su parte, la presidenta de FELTGTB ha criticado, asimismo, que en 2020 se haya puesto en cuestión "la realidad de ser mujer". "Parece ser que hay ciertas personas que creen que el hecho de ser mujer te lo da un carné o una condición, cuando las mujeres somos lo que somos, no lo que nos dicen que somos", ha lamentado.

Por eso, ha dicho, las mujeres lesbianas, trans y bisexuales "tomarán el frente de la manifestación estatal para transformar nuestra sociedad en la que las mujeres siguen siendo discriminadas por el patriarcado". "La diversidad es un valor positivo y las mujeres debemos tomar el mando", ha destacado, a la vez que ha indicado que además de hacer sus reivindicaciones, en este Orgullo también se celebrarán los logros como los 15 años de la aprobación del matrimonio igualitario, que, según ha recalcado, "ha permitido empezar a construir la igualdad real".

Piden una ley que enmarque las "garantías jurídicas" del colectivo

"La mujeres lesbianas, bi, y trans se están empoderando para dar la lucha", ha proseguido Sangil, que no ha querido tampoco "obviar el ataque" que están "sufriendo por un sector trans excluyente". Por eso ha pedido "que se legisle para garantizar la autodeterminación y no el tutelaje de las mujeres trans. "Las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres" y eso no se consensúa, ha zanjado, reclamando una ley que enmarque las "garantías jurídicas" del colectivo al que representa.

Respecto a la perspectiva de que las leyes trans salgan este 2020, ha asegurado creer "firmemente" en el acuerdo de Gobierno y los programas electorales y ha confiado en que saldrán este año y que en el próximo Orgullo exista ya "un marco legislativo", en el que su línea roja es la autodeterminación del género.

Los periodistas han preguntado por el incidente de 2019 con Ciudadanos y si eso podría volver a repetirse, a lo que la presidenta de COGAM ha respondido que, si bien no es "adivina", en este momento "estamos en otro contexto político" y ha abogado por la unión de los partidos para proteger al colectivo LGTBI.

A la manifestación se podrá entrar a través de 'orgullolgtb.org' y al entrar a la plataforma cabe la posibilidad de hacerte un avatar, crear tu propia pancarta y chatear con las personas que estén en la manifestación. Las asociaciones, por su parte, estarán con sus pancartas, habrá retransmisiones, se leerá el manifiesto y se podrá disfrutar de actuaciones musicales.

Pese a poder haber celebrado este orgullo en la calle, al no estar ya vigente el estado de alarma, han explicado que se hace online porque no pueden garantizar las medidas sanitarias en esta nueva normalidad. "Es incontrolable y por encima de todo nos sentimos responsables de nuestra seguridad y la de toda la ciudadanía", han explicado.