Indignación de la calle e incredulidad del Gobierno tras la puesta en libertad de 'La Manada': "Es una vergüenza"

Las calles de toda España vuelven a teñirse de violeta: las mujeres unen sus gritos de nuevo en contra de 'La Manada'. Frente al Ministerio de Justicia en Madrid mostraban toda su rabia y repulsa por su libertad provisional: "Una auténtica vergüenza, repulsa, rabia y no lo vamos a permitir". No quieren sentirse inseguras en las calles: "No estamos de acuerdo porque hace una llamada a la población de que una violación está permitido porque no pasa casi nada"

Un pensamiento que se comparte también en pamplona donde se cometieron los hechos: "Esta justicia no nos defiende a las mujeres, no nos defiende para nada". Y en Sevilla, la ciudad donde residen los integrantes de 'La Manada' no quieren ni encontrárselos por la calle: "En Sevilla no los queremos en las calles sino en la cárcel que es donde deben estar".

El Gobierno, aunque respeta las decisiones judiciales, también se ha sumado a la indignación ante la salida de la cárcel de los jóvenes sevillanos. Nadia Calviño, ministra de Economía, ha defendido que hay que "poner el énfasis en la necesidad de que se pongan los medios para reforzar la protección de las mujeres en todos los ámbitos".

Margarita Robles ha asegurado en El Confidencial que hubiera sido más prudente que permanecieran en prisión preventiva y la ministra de Igualdad hacía hincapié en lo vulnerables que quedan las mujeres tras la sentencia: "Las mujeres nos sentimos perplejas e inseguras". Asegura que las mujeres necesitamos pelear por una rehumanización de una sociedad que se escapa entre las manos.