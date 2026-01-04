Ocho intoxicados por monóxido de carbono, tres de ellos menores, en una vivienda de Almansa

¿Qué ha pasado? El suceso se ha producido de madrugada a causa de la mala combustión de la caldera. Los afectados son cuatro hombres, de 41, 37, 10 y 4 años de edad, y otras cuatro mujeres, de 36, 30, 25 y 13.

Ocho personas, incluyendo tres menores, sufrieron intoxicación por monóxido de carbono debido a la mala combustión de una caldera en una vivienda de Almansa, Albacete. El incidente ocurrió en la calle Buen Suceso y fue reportado al Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha alrededor de las 3:30 de la madrugada del domingo. Los afectados son cuatro hombres de 41, 37, 10 y 4 años, y cuatro mujeres de 36, 30, 25 y 13 años. Fueron trasladados al hospital por la Guardia Civil, Policía Local, bomberos, dos ambulancias y una UVI.

