Ocho intoxicados por monóxido de carbono, tres de ellos menores, en una vivienda de Almansa

¿Qué ha pasado? El suceso se ha producido de madrugada a causa de la mala combustión de la caldera. Los afectados son cuatro hombres, de 41, 37, 10 y 4 años de edad, y otras cuatro mujeres, de 36, 30, 25 y 13.

Hospital de Almansa, Albacete. Hospital de Almansa, Albacete. Europa Press
Un total de ocho personas, tres de ellas menores, han resultado intoxicadas por monóxido de carbono a causa de la mala combustión de la caldera de una vivienda situada en la calle Buen Suceso de la localidad albaceteña de Almansa.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que la llamada de aviso se registro sobre las 3.30 horas de este domingo.

Los afectados son cuatro hombres, de 41, 37, 10 y 4 años de edad, y otras cuatro mujeres, de 36, 30, 25 y 13.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local, bomberos del Parque de Almansa, dos ambulancias y una UVI, que trasladaron a todos los afectados al hospital del municipio.

