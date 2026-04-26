Polémica en Torrent, Valencia, por una campaña municipal antiaborto con el lema 'Sí a la vida'.

Los detalles El Ayuntamiento ha anunciado este domingo que va a retirar los carteles pero no porque lo haya exigido el Gobierno, cuya concejalía de Familia lleva Vox, sino porque ha finalizado la campaña.

Una campaña municipal en Torrent, Valencia, con carteles de una mujer embarazada y el lema 'Sí a la vida', gestionada por la concejalía de Familia de Vox, ha generado críticas. El Ayuntamiento anunció la retirada de los carteles al finalizar la campaña, no por exigencia del Gobierno. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, condenó la campaña, afirmando que el Gobierno central señalará comportamientos machistas y protegerá los derechos reproductivos de las mujeres, proponiendo blindar el derecho al aborto en la Constitución. Además, Bernabé criticó las declaraciones del juez David Maman, quien cuestionó el sistema judicial en casos de violencia de género, considerándolas inaceptables y reprochables.

Una campaña municipal en Torrent (Valencia) con carteles en los que aparece una imagen de una mujer embarazada y el lema 'Sí a la vida' colgados en diferentes marquesinas del municipio, cuya concejalía de Familia está en manos de Vox, ha levantado una oleada de críticas. El Ayuntamiento ha anunciado este domingo que va a retirar los carteles pero no porque lo haya exigido el Gobierno sino porque ha finalizado la campaña.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y también secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha cargado este sábado contra esta campaña y ha aseverado que el Gobierno central "va a señalar todos y cada uno de los comportamientos machistas y todos y cada uno de los comportamientos que vayan contra los derechos de las mujeres" porque "los derechos reproductivos de las mujeres son intocables". Por eso, ha continuado, "vamos a poner en marcha una modificación de la Constitución para blindar el derecho al aborto de las mujeres".

Así lo ha indicado Bernabé a Europa Press Televisión, tras una información avanzada por 'Levante-EMV', en la que se señala el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha exigido al Ayuntamiento de Torrent la retirada de la campaña publicitaria contra el derecho al aborto.

De acuerdo a la información publicada por el citado medio, desde el Instituto de las Mujeres se ha enviado una misiva al consistorio de Torrent tras recibir varias quejas relacionadas con una campaña publicitaria difundida en marquesinas del municipio. Dicha iniciativa muestra el vientre de una mujer embarazada, acompañado del dibujo de un feto y los lemas 'Di sí a la vida' y 'Sí a la vida'.

Desde el Ayuntamiento de Torrent han apuntado a Europa Press que no tienen constancia de la citada carta, ya que no ha sido recibida hasta el momento por registro de entrada y han aclarado que no es una iniciativa de Alcaldía como, sino de la Concejalía de Familia, dirigida por Vox.

Para Bernabé, "el derecho de las mujeres a abortar es un derecho que venimos reconociendo desde hace años la libertad de las mujeres para decidir". "No se puede pagar con dinero público carteles enseñando el cuerpo de la mujer y, además, incitándoles a que no aborten. Eso no va en línea con la ley y lo vamos a señalar y lo vamos a perseguir siempre", ha apostillado.

Y ha agregado: "De la misma manera que vamos a señalar y vamos a perseguir los comportamientos y las manifestaciones del ámbito de la justicia de aquellos que no hacen honor a la justicia que tenemos en nuestro país y, por lo tanto, también los tenemos que señalar".

En otro orden de cosas, Bernabé ha hecho referencia a las declaraciones del juez David Maman Benchimol, encargado de instruir la denuncia interpuesta contra José Ángel González, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional por agresión sexual contra una subordinada.

Este magistrado habría sostenido que las mujeres disponen de "ventajas" en el acceso al sistema judicial en el ámbito de la violencia de género, poniendo en cuestión la legitimidad del sistema de tutela institucional y sugiriendo un eventual "uso fraudulento" de los mecanismos legales por parte de las denunciantes.

En concreto, Bernabé se hace eco de unas declaraciones realizadas por el magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, en el marco de una ponencia pública, según informaron el pasado jueves distintos medios de comunicación.

A juicio de la dirigente socialista, "no se puede permitir afirmaciones como la del juez Maman porque están alejadas completamente de lo que es el sistema judicial que protege a las mujeres". "Las mujeres deben confiar en el sistema judicial que las protege, que las acompaña y que las ayuda. Las declaraciones del juez Maman son intolerables y son, desde luego, absolutamente reprochables", ha concluido.

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