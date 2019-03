"Ha habido estos casos tristes, dolorosos, conmovedores, faltaba más, pero poner un efecto-causa, eso no se puede admitir, por los hechos, porque hay estadísticas de los suicidios que a lo mejor no se publican que muestran que las causas no son los desahucios", ha incidido.

El obispo ha atribuido los suicidios a la "crisis de valores y de familia" que atraviesa el país, aunque también a la crisis económica, y ha confiado en que los procesos de desahucios "se suavicen" legalmente.