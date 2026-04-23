El obispo de Canarias, muy duro contra los críticos a la migración: "Habría que meterles en un cayuco durante cinco días y sin comer"

¿Qué ha dicho? El prelado, en vísperas de la visita del papa a las islas, ha afirmado que "si se quiere ser cristiano y humano hay que atenderlos y cuidarlos", lamentando que se les trate "como un número y no se les ponga rostro".

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha destacado la peligrosidad de la ruta migratoria atlántica hacia Europa durante la 129ª Asamblea Plenaria de la CEE. En este contexto, ha enfatizado la importancia de acoger y cuidar a los migrantes, lamentando que se les trate como números. Mazuelos ha subrayado que la migración es un problema global que requiere responsabilidad de los países de origen y medidas contra las mafias. El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha señalado que Canarias es la frontera sur de Europa y ha expresado la esperanza de que la visita del papa León XIV visibilice este drama. En la Asamblea, se ha mostrado un apoyo cauteloso a la regularización extraordinaria del Gobierno, destacando la necesidad de dignificar a los migrantes. Los obispos no han confirmado detalles de la agenda del papa, aunque han mencionado las dificultades logísticas para visitar El Hierro.

José Mazuelos, obispo de Canarias, ha advertido de lo "mortífera" que es la ruta migratoria atlántica hacia Europa. Lo ha hecho en un encuentro informativo celebrado en el marco de la 129ª Asamblea Plenaria de la CEE, en la que ha afirmado que "habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan" y que apoyen así la acogida de personas migrantes.

Así lo ha dicho, en el contexto de la visita del papa León XIV a las islas, para analizar la realidad de la migración en Canarias. "Hay que acogerlos y cuidarlos, lógicamente. Si se quiere ser cristiano y ser humano, hay que atenderlos y cuidarlos", ha expresado, lamentando que se trate a los migrantes como "si fueran un número y no se les ponga rostro": "Son personas con vidas muy duras".

Mazuelos, en ese sentido, ha insistido en que la migración "es un problema a nivel global, incluso de los países de origen", a los que dice hay que exigir "responsabilidad". "Hay que atacar a las mafias y buscar fórmulas para que los mismos migrantes vengan de otra forma a trabajar", ha expuesto.

"No creemos que el papa venga a Canarias para coger el palo de la migración y pegar políticamente a uno y a otro", ha dicho el obispo.

En dicha Asamblea también ha participado el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, que ha destacado que Canarias es la frontera sur de Europa y punto de llegada de la migración procedente de África. "Nos sentimos impotentes ante esta ruta atlántica tan morfífera y creemos que la visita del santo padre no solo será un apoyo y una motivación para seguir trabajando en este ámbito, sino que también será una motivación para seguir trabajando y servirá para visibilizar a nivel internacional este triste drama".

Un 'sí' con dudas a la regularización

Por su parte, en la Asamblea se han mostrado de acuerdo con "el contenido" de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, pero consideran que se puede "debatir sobre la forma".

Caya Suárez, responsable de Cáritas en Canarias, ha afirmado que esta regularización "no es más que poner rostro y en una situación administrativa y digna a personas que ya están aportando a nuestra sociedad".

Los obispos, mientras, no han avanzado ningún acto no confirmado de la agenda del papa en sus dos etapas en Canarias. En ese sentido, dicen que "está en el aire" si León XIV cumplirá o no el sueño del papa Francisco de visitar El Hierro. "Es altamente difícil, por los tiempos y la logística", han compartido.

Los dos prelados, que han agradecido el apoyo de "mucha gente con muchas ganas de colaborar porque es un evento muy importante y que requiere una gran preparación", han indicado que la intención del Gobierno insular es dar una subvención de un millón de euros, en tanto que la de los cabildos será de medio millón.

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