Nueve compañeros del menor que se suicidó en Madrid denuncian haber sido acosados por el mismo estudiante

Nueve compañeros de clase de Andrés, el adolescente de 16 años que se suicidó y relató en una carta el "infierno diario" que sufría a manos de otro alumno del instituto madrileño Ciudad de Jaén, han denunciado ante la Policía que también fueron hostigados por el mismo alumno del centro.

Según publica el diario 'El Mundo', los estudiantes fueron interrogados por la Policía tras descubrirse la misiva que dejó Andrés antes de quitarse la vida y relataron que habían sufrido amenazas por parte del mismo compañero, que fue detenido tras el suicidio y posteriormente puesto en libertad.

El citado periódico recoge que los alumnos indicaron a los investigadores que dicho menor "era un matón, insultaba, pegaba y robaba a todos nosotros" y aseguraron que "los profesores lo sabían pero miraban hacia otro lado".

Los alumnos afirman que el presunto acosador le robó las llaves y el teléfono móvil al estudiante fallecido, que se lo contó a la profesora, quien le obligó a devolverle sus pertenencias. Después, le habría amenazado de muerte, tras lo cual Andrés no volvió a ir al instituto, sino que se suicidó pocos días después arrojándose por la ventana de su vivienda.

Según el testimonio de otro compañero de clase, el menor detenido siempre se metía con los estudiantes "más débiles" de la clase.

Aunque en un principio la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid concluyó que no había evidencias de bullying en el caso, tras la publicación de la carta de suicidio de Andrés ha anunciado que seguirá investigando. En ella, el menor relataba que "tenía que aguantar seis horas en las que poco a poco empezaba a tener más miedo".

"Solo vi un oscuro agujero negro y ya no me enfocaba en mis estudios por culpa de él, porque me sentía perdido y de hecho ese día lo decidí. Estaba harto de tragar", escribió.

El centro educativo no tenía abierto ningún protocolo sobre posible caso de acoso escolar y desde la Comunidad de Madrid y el instituto aseguran que no se realizó ninguna denuncia. Hace cuatro años, otra alumna del Ciudad de Jaén también se suicidó, víctima del acoso escolar.