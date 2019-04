La nota de despedida que dejó el adolescente que se suicidó en Madrid: "Me hacen la vida imposible"

El adolescente que se suicidó en Madrid dejó una nota en la que describía las amenazas que sufría en el instituto. En la carta que dejó a sus padres antes de quitarse la vida, el joven cuenta que le robaban y le "hacían la vida imposible".

"Mamá, me voy, me robaban, me hacen la vida imposible", escribió el chico, de tan solo 16 años, la misma edad de uno de sus compañeros de clase, que continúa detenido por un presunto delito de acoso, aunque desde la Consejería de Educación aseguran que no hay indicios de acoso escolar.

La Fiscalía del Menor investiga si la detención guarda relación con el suicidio del menor y si llevaba tiempo acosándole. La Comunidad de Madrid, sin embargo, no ve indicios de bullying: asegura que no había protocolos activados y que días antes en una reunión de tutoría le dijeron a su madre que todo iba bien.

La madre de otra alumna del centro afirma que ha denunciado dos veces ante la Policía amenazas a su hija por teléfono y redes sociales por parte de al menos un alumno del centro.

"Recibió por números anónimos llamadas de teléfono diciéndole que la iban a rajar, que sabían donde vivíamos", relata la madre, que cuenta que la niña ha llegado a sufrir "cuadros de ansiedad". La primera denuncia la interpuso en diciembre y desde el instituto le dicen que "lo están mirando".

Hace cuatro años, otra alumna de este mismo centro escolar también se suicidó, víctima de acoso.