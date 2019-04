El "infierno diario" en clase que relató Andrés en su carta de suicidio: "Estaba harto de tragar. Ya no quiero vivir más"

Andrés, el menor que se suicidó en Madrid la semana pasada, dejó una nota de despedida en la que relató el "infierno diario" que sufría en el instituto.

'El Mundo' ha publicado la carta íntegra y en ella el menor de 16 años pone de manifiesto los motivos que le llevaron a acabar con su vida. "Mi nombre es Andrés y si estás leyendo esto es por que me habré suicidado".

El joven habla de la tensión y el miedo que sufría en clase por parte de un compañero al que no identifica. "Tenía que aguantar seis horas en las que empezaba a tener más miedo", explica en una carta de tres folios que la Policía Nacional tiene en su poder.

"¿Creíste que tus palabras no me hacen daño? ¿Que tus bromas alguna vez me gustaron? ¿Que me cogieras mis cosas y no me las devolvieras me hacía gracia? Y yo digo, '¿qué hice para merecer eso?' No lo entiendo. Todo el rato fui un chico que no molestó a nadie", relata el joven en su nota de despedida.

A lo largo del texto, Andrés explica cómo fueron sus últimos días de vida y qué le llevó a pensar en el suicidio como única salida. "Me di cuenta de que no podía más. Y me dije '¿tengo que estar así siempre?'. No vi futuro. Solo vi un oscuro agujero negro y ya no me enfocaba en mis estudios por culpa de él, porque me sentía perdido y de hecho ese día lo decidí. Estaba harto de tragar".

"A ver si mamá tiene razón y Dios existe. Adiós a todos"

En la nota el joven también pide perdón a sus padres y a su familia por lo que va a hacer. "Madre, padre, os quiero mucho. Perdonadme por el dolor que os provocaré. Adiós familia, adiós amigos, a todo ser que me caía bien os extrañaré".

Por último, el menor se despide con la esperanza de poder "descansar en paz". "Tengo que hacerlo, ya no quiero vivir más la vida, la odio. Ahora voy a hacer lo más doloroso en mi vida para alcanzar mi último objetivo: descansar en paz. A ver si mamá tiene razón y Dios existe. Adiós a todos".

La Policía Nacional detuvo a un adolescente de 16 años, compañero del instituto, acusado de acoso escolar hacia Andrés, según fuentes de la investigación. Los datos preliminares recogen que desde el centro no tenía abierto ningún protocolo sobre posible caso de acoso escolar.

Hace cuatro años, otra alumna de este mismo centro escolar ('Ciudad de Jaén') también se suicidó, víctima de acoso.