La octava jornada de la huelga del metal en la provincia de Cádiz ha arrancado sin incidentes graves en la bahía gaditana, con la actuación de algunos piquetes y fuerte presencia policial, pero sin enfrentamientos ni altercados como los registrados en los últimos días.

En San Fernando, un piquete ha lanzado esta mañana una piedra contra un autobús que transportaba a empleados de Navantia al interior de los astilleros, pero aunque ha destrozado la luna trasera no se han producido heridos.

Fuentes sindicales han manifestado que los piquetes han intentado dificultar el acceso a las factorías de San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María o Cádiz, pero el amplio despliegue policial ha tratado de garantizar que todos los coches y autobuses que querían acceder al interior de las fábricas pudieran hacerlo con seguridad.

La octava jornada de huelga del metal coincide con la primera convocada por el sindicato de estudiantes, que ha repartido piquetes a las puertas de institutos y facultades, sin que consten incidentes. Están llamados a no ir a clase durante toda la jornada alumnos de tercero de la ESO en adelante, en apoyo a los trabajadores del metal.

A las diez de la mañana hay una concentración de estudiantes en las Puertas de Tierra, que se suma a la manifestación que UGT y CCOO han convocado desde la plaza de Asdrúbal hasta la sede de la patronal recorriendo la principal avenida de Cádiz.

Esta octava jornada de huelga se produce después de que haya fracasado esta noche otro intento de la mesa negociadora entre la patronal Femca y los sindicatos con la mediación de la Junta de Andalucía.

Polémica por el uso de una tanqueta

Tras la polémica por el uso de una tanqueta en las manifestaciones, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha dado instrucciones para que no se mueva y no transite por las calles. Según ha explicado en la cadena Ser, solo se moverá para situaciones críticas como retirar contenedores quemados o barricadas.

Después de que Unidas Podemos haya rechazado el uso de este vehículo y que la vicepresidenta Yolanda Díaz expresara su malestar al presidente del Gobierno, el delegado del Gobierno ha explicado que la respuesta a los manifestantes ha sido "equilibrada" y que se trata de un vehículo que no lleva ningún elemento para atacar a los manifestantes.

"No ha habido ningún herido. No usamos una tanqueta. Es un vehículo blindado, no tiene armamento, solo una pala", ha dicho.