El auto judicial del caso de las niñas de Tenerife sigue arrojando luz sobre los últimos movimientos y conversaciones de Tomás Gimeno, el padre de las pequeñas Anna y Olivia, y su terrible final.

Llamadas, conversaciones y mensajes que revelan mucho del estado de ánimo de Gimeno y de lo que estaba pasando por su mente en esas horas cruciales.

Destaca una conversación con su novia en la que ésta le insiste en que piense en las pequeñas y en Beatriz. En concreto, según el auto judicial al que ha tenido acceso laSexta, a las 00.41 horas del 28 de abril el teléfono de Tomás Gimeno vuelve a estar operativo y a ofrecer registros. El padre de las niñas habla con su novia a las 01.28 horas, "planteándole ésta que las niñas necesitarán a su madre", a lo que él contesta que sabe que eso le va a costar pero que con el tiempo "las niñas estarán bien con él, ya que tiene suficiente dinero para vivir".

Una llamada que se produce después de que esa misma tarde Gimeno recogiera a Olivia en el centro educativo del que su novia es directora y le entregara un estuche y una carta que le pedía no abrir hasta las 23.00 horas. Su pareja no espera esa hora fijada y lo abre antes, encontrando 6.200 euros y una despedida. Hechos sobre los que no consta ningún tipo de denuncia.

Después, a las 01.30 horas Gimeno habla con Beatriz (madre de las niñas). Una conversación acerca de su relación y en la que le inste en que se iría lejos y no volvería a ver a las niñas. A las 2.11, Tomás Gimeno llama de nuevo a su novia y se despide "definitivamente" de ella.

Palabras de adiós que terminan con una despedida final con su padre, a las 02.05 horas, en la que le dice que lo "sentía de verdad, que lo sentía por él y que por fin estará bien y como quería".

Acudió a casa de sus padres con los cadáveres de las niñas en el maletero

Tomás Gimeno acudió a casa de sus padres a las 21:05 del 27 de abril, con los cadáveres de sus hijas ya en el maletero de su vehículo. Allí, a escondidas, dejó a su perro, Oto, dos tarjetas de crédito con las claves y unas llaves de un Alfa Romeo de su propiedad.

Así lo ha explicado Manuel Marlasca, jefe de Investigación de laSexta desde el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde ha detallado los últimos movimientos de Tomás Gimeno según el auto judicial.