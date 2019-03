Las noticias sobre su caso evitan que Hugo, de 3 años y con leucemia, se quede sin casa

Con tres años y medio, leucemia, su madre sin trabajo y su padre, con un empleo temporal, Hugo ha estado a punto de quedarse sin casa. Ibercaja llevaba meses amenazándoles con subastar su vivienda. Debían más de 170.000 euros de hipoteca y les denegaron la dación en pago.

“Me sentí mal, y me llegaron a decir que no eran una ONG”, afirma Raúl de Roa, padre de Hugo. “Ellos saben que nunca me he negado a pagar, siempre he dado la cara, no me he escondido ni he estado en paradero desconocido como se ha llegado a decir”, explica Carmen Ayllón, madre de Hugo.

Los padres de Hugo aseguran que el banco conocía perfectamente el drama de su hijo, pero que, aun así les iban a echar de casa. Dicen que hasta que Change. org no ha denunciado esta situación. “Ella lo que quiere es seguir estando en su casa aunque sea un tiempo con su familia”, explica Irene Milleiro, de Change.org.

El caso ha saltado a los medios, Ibercaja ha emitido este comunicado, anunciando que paralizan la subasta de su vivienda. “Una vez conocidas las circunstancias por las que atraviesa la familia de Carmen Ayllon y Raúl de Roa, Ibercaja ha decidido pedir la suspensión de la subasta de la vivienda”.

Raúl nos cuenta que tras varias conversaciones fallidas, hoy ha sido el director de su sucursal de Ibercaja quién, en persona, les ha comunicado la decisión. Aunque aún les queda negociar las condiciones

Tendrán que ser, dicen unas condiciones que les permitan que Hugo esté bien, para poder recuperarse.