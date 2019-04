Noelia de Mingo deberá seguir un tratamiento médico de por vida y el tribunal que la condenó la vigilará

Con gesto serio y gafas oscuras de sol ocultando sus ojos, Noelia de Mingo ha salido del hospital penitenciario. Salía pasadas las 9:30 horas de la mañana en un coche azul que conduce su hermana. Es un permiso de fin de semana, por lo que De Mingo tendrá que regresar al centro el domingo por la tarde.

El personal que la ha tratado ha afirmado que su enfermedad está controlada. "Desde que ha tomado la medicación y ha entrado no ha vuelto a tener ningún brote. Mientras se siga tomando la medicación...", señala una de las empleadas del centro. Precisamente, esa es la preocupación de los familiares de las víctimas: que se controle que Noelia de Mingo se medique correctamente.

Ella mató al Padre de Luis, ante lo que él señala: "Exigimos los controles médicos y farmacológicos, para que esté en el equilibrio que se necesita; para que no se dañe a ella, no dañe a su familia y no dañe a terceras personas". Por ello, Noelia de Mingo recibirá un tratamiento farmacológico de por vida para enfermos de Esquizofrenia paranoide.

"Normalmente, con fármacos antipsicóticos, que se ponen una vez al mes o cada tres meses, y tratamiento oral en algunos casos. Todo controlado por la sala que la condenó", explica José Carlos Fuertes Rocañín, especialista en Psiquiatría y Médico Forense. Si en algún momento se percatan de que no se está medicando podrían volver a ingresarla, en el caso de que finalmente la audiencia le conceda la libertad.