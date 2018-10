Nadia Nerea solo fue ingresada en un hospital una vez en su vida y no hay constancia de que fuera tratada en Houston

Nadia Nerea solo ingresó una vez en el hospital. El resto de tratamientos, según la perito que ha estudiado su caso, fueron a nivel ambulatorio. "No se desprende que haya nada que haga sospechar un riesgo vital inminente para la niña", ha apuntado la doctora Casabayó.

Nada que ver con lo que había declarado horas antes el padre de Nadia, que habló de intervenciones en Houston: "Hemos ido a muchos hospitales, y es verdad". Sin embargo, esas visitas no constan en su informe médico. "Del hospital de Houston yo no tengo nada", ha respondido la perito.

En esa línea también se ha expresado Jordi Fabrega, miembro del Hospital de la Seu d'Urgell. "Llamamos a varios centros de Houston y no encontramos absolutamente ninguna evidencia científica; uno, de que esto funcionara; y dos, de que existiera". Los padres de Nadia hablaron también de esa operación a sus vecinos y amigos.

"Necesitaban el dinero para operar a Nadia en Estados Unidos, que la operación vale 120.000 euros", ha explicado Casabayó. Esto motivó que se iniciara una recogida de donativos, y por la que muchos de los participantes se sienten ahora engañados. Una vez detienen a Fernando y a Marga, descubren que algo no cuadra.

Incluso, hablan con la propia Nadia. "Me dijo que había ido en avión a París y Mallorca, y le digo: '¿No has estado nunca más lejos? Yo he estado en Nueva York', y me dijo que no". Poco después pierden la custodia y Nadia se marcha con su tía a Mallorca, donde vive ahora. Aseguran estos amigos que tanto Fernando como Marga son complices del engaño.