Música, playa, paseos, terrazas o turismo: los mejores planes para los menos cofrades en Semana Santa

Los detalles En esta Semana Santa de 2026, las cifras de visitantes a España son inmejorables. El turismo ha crecido un 3% respecto al año y se celebra el SanSan Festival de Benicasim, en Castellón, es uno de los primeros festivales de música de la temporada que reúne a unas 15.000 personas.

Durante Semana Santa, quienes no participan en las procesiones optan por disfrutar de actividades al aire libre gracias a las altas temperaturas. Entre las opciones destacan los festivales de música, como el SanSan Festival en Benicasim, que a pesar de haber sido interrumpido por viento, sigue atrayendo a 15,000 personas. Los viajes también son populares, con familias eligiendo rutas como el Camino de Santiago. En Málaga, muchos aprovechan para ir a la playa, aunque el agua aún está fría para algunos. Otros prefieren el turismo gastronómico o visitar lugares emblemáticos como Montjuïc en Barcelona, reflejando un aumento del 3% en el turismo respecto al año anterior.

Música, playa, paseos, terrazas o turismo. Son solo algunas de las opciones por excelencia en Semana Santa para los menos cofrades y para quienes pueden disfrutar de un día festivo como lo es este Viernes Santo. Y es que, las altas temperaturas lo han puesto fácil para hacer planes al aire libre.

Empezamos con un plan inmejorable: un festival. El SanSan Festival de Benicasim, en Castellón, es uno de los primeros festivales de música de la temporada y reúne a unas 15.000 personas. Aunque en la tarde del jueves tuvo que ser suspendido por las fuertes rachas de viento, los asistentes no han perdido las ganas. De hecho, tienen más todavía para este Viernes Santo.

Es uno de los planes alternativos para quienes huyen de las procesiones de Semana Santa. Aunque no son los únicos, porque también triunfan los viajes. "Siempre hacemos un viaje en familia y esta vez dijimos de hacer el Camino de Santiago", cuenta una mujer.

Y es que el sol y las altas temperaturas siempre ayudan a elegir un buen plan. Y más, "después de un invierno duro y de las tormentas, ya tocaba una buena Semana Santa", celebra otro turista.

En Málaga, por ejemplo, ya hay quienes este viernes han pisado la playa. Aunque son muchos los que reconocen que "se echaba de menos este agüita", no todos se atreven todavía a zambullirse. "Todavía es muy pronto".

Por eso hay personas que prefieren hacer un turismo más gastronómico. Que apuestan por conocer lo típico de cada lugar o que buscan innovar. Porque si en algo destacamos es precisamente en esto, en tener "una comida es estupenda", "muy buena", como reconocen los turistas. "Hombre por supuesto, como aquí en ningún lado".

Y para los que les gusta visitar lugares con encanto, también existen muchas alternativas. Cómo conocer Montjuïc, en Barcelona. En esta Semana Santa, el turismo ha crecido un 3% respecto al año anterior y eso se nota.

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