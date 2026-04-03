Ahora

No todo son pasos

Música, playa, paseos, terrazas o turismo: los mejores planes para los menos cofrades en Semana Santa

Los detalles En esta Semana Santa de 2026, las cifras de visitantes a España son inmejorables. El turismo ha crecido un 3% respecto al año y se celebra el SanSan Festival de Benicasim, en Castellón, es uno de los primeros festivales de música de la temporada que reúne a unas 15.000 personas.

El SanSan Festival de Benicasim, en Castellón, es uno de los primeros festivales de música de la temporada y reúne a unas 15.000 personas.

Música, playa, paseos, terrazas o turismo. Son solo algunas de las opciones por excelencia en Semana Santa para los menos cofrades y para quienes pueden disfrutar de un día festivo como lo es este Viernes Santo. Y es que, las altas temperaturas lo han puesto fácil para hacer planes al aire libre.

Empezamos con un plan inmejorable: un festival. El SanSan Festival de Benicasim, en Castellón, es uno de los primeros festivales de música de la temporada y reúne a unas 15.000 personas. Aunque en la tarde del jueves tuvo que ser suspendido por las fuertes rachas de viento, los asistentes no han perdido las ganas. De hecho, tienen más todavía para este Viernes Santo.

Es uno de los planes alternativos para quienes huyen de las procesiones de Semana Santa. Aunque no son los únicos, porque también triunfan los viajes. "Siempre hacemos un viaje en familia y esta vez dijimos de hacer el Camino de Santiago", cuenta una mujer.

Y es que el sol y las altas temperaturas siempre ayudan a elegir un buen plan. Y más, "después de un invierno duro y de las tormentas, ya tocaba una buena Semana Santa", celebra otro turista.

En Málaga, por ejemplo, ya hay quienes este viernes han pisado la playa. Aunque son muchos los que reconocen que "se echaba de menos este agüita", no todos se atreven todavía a zambullirse. "Todavía es muy pronto".

Por eso hay personas que prefieren hacer un turismo más gastronómico. Que apuestan por conocer lo típico de cada lugar o que buscan innovar. Porque si en algo destacamos es precisamente en esto, en tener "una comida es estupenda", "muy buena", como reconocen los turistas. "Hombre por supuesto, como aquí en ningún lado".

Y para los que les gusta visitar lugares con encanto, también existen muchas alternativas. Cómo conocer Montjuïc, en Barcelona. En esta Semana Santa, el turismo ha crecido un 3% respecto al año anterior y eso se nota.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Estados Unidos e Irán estarían negociando 'in extremis' un alto el fuego de 45 días
  2. PSOE y PP afrontan la próxima semana su vía crucis judicial con Ábalos y la Kitchen sentados en el banquillo
  3. Polémica por el Guernica: Ayuso tilda de "absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" de su traslado a Euskadi
  4. Durmiendo como "murciélagos" rumbo a la Luna: la Artemis II da otro paso hacia la historia a pesar de un nuevo fallo del inodoro
  5. El emérito vuelve a España: Juan Carlos I reaparece en los toros en La Maestranza de Sevilla
  6. Doce multas al minuto, 700 a la hora, 16.000 al día y seis millones en un año: la DGT bate su récord de sanciones en 2025