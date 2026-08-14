Una mujer defiende su derecho a hacer toples en la piscina tras ser denunciada en Segovia: "Los niños ven las nalgas de otras"

La alcaldesa de Sacramenia expone que en la normativa de la piscina municipal del municipio "hay muchas normas que, por sentido común, no aparecen". Además, defiende que se debe proteger a los menores.

Polémica en una piscina municipal de Sacramenia, un pueblo de Segovia por hacer toples. Sonia Lago ha veranado en este municipio varios años y, como era habitual en ella, decidió tomar el sol quitándose la parte superior del bikini, dejando sus pechos al descubierto. Esto generó un gran malestar en la alcaldesa del municipio, tanto que, incluso, la Guardia Civil acudió al recinto para que la usuaria se tapara el pecho.

"Aunque en la normativa no pone nada que indique que está prohibido el toples, yo siempre pregunto a los socorristas", cuenta Sonia a Más Vale tarde. Lago explica que 14 de julio ella, como era habitual, revisó la normativa y no se indicaba nada. "Entro a las 12 y le pregunto a la socorrista si hay alguna modificación y me dice que no hay ningún problema", indica.

Sonia volvió a la piscina por la tarde, con toda su familia, "y se montón un lío alucinante". Como explica, la misma socorrista, que por la mañana le había dicho que no había ningún problema, se acercó a ella para decirle que se tenía que poner la parte de arriba del bikini, que estaba prohibido hacer toples.

Ella hizo referencia a la normativa, pero la socorrista le contó que había llamado la alcaldesa para decirle que estaba prohibido y que esa normativa está en el ayuntamiento. "Estaba alucinando", afirma Sonia. Una chica, que estaba a su lado en la piscina, le dijo que había sido ella la que se había quejado. "Me parece surrealista que un grupo de jóvenes fueron, expresamente, a quejarse a la socorrista", añade.

La alcaldesa defiende la convivencia vecinal

Luz María Lázaro, regidora del municipio, ha hablado con el programa. Según cuenta, hubo madres que se quejaron de que Sonia hiciera toples. "Hay menores y, creo, que en un pueblo pequeño como somos nosotros tiene que velar la convivencia entre los vecinos y la protección al menor", declara.

Sobre la normativa, la alcaldesa indica que, por ejemplo, en la normativa, tampoco aparece que no puedes usar jabón para ducharte en la piscina. "Hay muchas normas que, por sentido común, no aparecen", apunta. "Esta señora no ha hecho toples en la piscina nunca", añade, "lleva sin venir, no sé los años, entonces le sigo diciendo que hemos tomado las medidas correspondientes".

Lago manifiesta su sorpresa ante el argumento de la regidora de Sacramenia de que quiere proteger a los menores. "Los niños están por allí viendo las nalgas de otras y no pasa nada", afirma. Además, también señala que es mentira que lleve años sin ir al pueblo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido