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Dos adultos y dos menores

Mueren cuatro personas tras salirse un coche de la vía en Malva, Zamora

Los detalles El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13:45 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba de que había tres personas atrapadas en el vehículo.

Imagen de archivo de un helicóptero sanitario Imagen de archivo de un helicóptero sanitarioEuropa Press | SACYL

Cuatro personas, dos adultos y dos menores, han fallecido este domingo tras la salida de la vía de un turismo en el kilómetro 16 de la ZA-P-2314 en Malva (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13:45 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el accidente en el que se informaba de que había tres personas heridas y atrapadas en el vehículo.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar, incluido un helicóptero y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el personal de Emergencias Sanitarias ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas, dos adultas y dos menores.

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