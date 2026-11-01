Mueren cuatro personas tras salirse un coche de la vía en Malva, Zamora

Los detalles El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13:45 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba de que había tres personas atrapadas en el vehículo.

Cuatro personas, dos adultos y dos menores, han fallecido este domingo tras la salida de la vía de un turismo en el kilómetro 16 de la ZA-P-2314 en Malva (Zamora), según datos del 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 13:45 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso sobre el accidente en el que se informaba de que había tres personas heridas y atrapadas en el vehículo.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Toro y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar, incluido un helicóptero y una ambulancia de soporte vital básico.

Finalmente, el personal de Emergencias Sanitarias ha confirmado el fallecimiento de cuatro personas, dos adultas y dos menores.

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