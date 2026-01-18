Ahora

Suceso en Málaga

Muere un senderista invidente tras caer por el puente colgante de Gaucín, Málaga

Los detalles Según la Guardia Civil, el fallecido no pudo ser "agarrado por sus compañeros" cuando cayó al agua. El cuerpo fue hallado "varios metros río abajo debido al fuerte caudal" del río Guadairo, que atraviesa el cañón de las Buitreras.

Un hombre invidente de 47 años ha fallecido este sábado tras caer por el puente colgante que cruza el río Guadairo por el barranco de Las Buitreras en Gaucín (Málaga).

Tal y como ha informado la Benemérita en un mensaje difundido a los medios de comunicación, guardias civiles de Greim de Álora se trasladaron hacia la citada localidad malagueña, donde se produjo el suceso.

El hombre practicaba senderismo acompañado de unos amigos cuando cayó por el puente. Los presentes llamaron al 112 sobre las 12:10 horas avisando de que este hombre había desaparecido en el río.

Según la Guardia Civil de Málaga, el fallecido no pudo ser "agarrado por sus compañeros". El cuerpo fue hallado "varios metros río abajo debido al fuerte caudal" del río Guadairo, que atraviesa el cañón de las Buitreras.

Agentes de la Guardia Civil recuperaron el cuerpo, tras lo que se activó el correspondiente protocolo judicial, según comunicó este Cuerpo al 112.

