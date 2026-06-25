Muere una persona y otra resulta herida al derrumbarse el forjado de una vivienda en obras en San Sebastián de los Reyes

Los detalles Los sanitarios han practicado maniobras de reanimación sobre uno de los heridos, un hombre de 43 años que finalmente ha fallecido. El otro trabajador, un varón de 36 años, ha sido trasladado a La Paz.

Un obrero ha muerto y otro ha resultado herido de gravedad tras el derrumbe del forjado de una vivienda en construcción en San Sebastián de los Reyes, Madrid. El incidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la calle Osa. Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informó que sanitarios del Summa 112 llegaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación a un hombre de 43 años, quien falleció. El otro trabajador, de 36 años, fue trasladado en estado grave al hospital La Paz. También acudieron la Policía Local y Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Un obrero ha fallecido este jueves y otro ha resultado herido potencialmente grave tras derrumbarse el forjado de una vivienda en construcción en la que trabajaban en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

Los hechos se han producido sobre las 14:00 horas en la calle Osa de la citada localidad, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112 para atender a los heridos, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar, los sanitarios han practicado maniobras de reanimación sobre uno de los heridos, un hombre de 43 años que finalmente ha fallecido. El otro trabajador, un varón de 36 años, ha sido trasladado potencialmente grave a La Paz.

Además de sanitarios del Summa 112, hasta el lugar de los hechos también se han trasladado la Policía Local de San Sebastián de los Reyes y efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

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