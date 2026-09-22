Un incendio destruye la lujosa urbanización la Querola d'Ordino en Andorra

Las ministras de Justicia e Interior, Ester Molné, y de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, frente a uno de los edificios quemados de la rubanización La Querola de Ordino

Los detalles Las 51 viviendas de la urbanización oscilaban entre los 345 y los 690 metros cuadrados, y algunas de ellas incluían un amplio jardín, con precios entre los 2.380.000 y los 6.250.000 euros

Un incendio ha destruido casi por completo la urbanización de lujo La Querola d’Ordino en Andorra, diseñada por el arquitecto francés Jean Nouvel. Afortunadamente, no hubo heridos. Catorce dotaciones de bomberos y 34 efectivos trabajaron para controlar el fuego y evitar que se propagara a un bosque cercano. La urbanización, que aún estaba en fase de comercialización, incluía 51 viviendas de entre 345 y 690 metros cuadrados, con precios que oscilaban entre 2.380.000 y 6.250.000 euros. Este proyecto, uno de los más singulares de Ordino, se presentó oficialmente en junio tras dos décadas de desarrollo.

Un incendio declarado la pasada madrugada ha destruido casi por completo la urbanización de lujo de la Querola d’Ordino, en Andorra, diseñada por el arquitecto francés Jean Nouvel, sin que el siniestro haya causado heridos, informa la Agència de Notícies Andorrana.

Un total de 14 dotaciones de los bomberos y 34 efectivos han trabajado sobre el terreno con el objetivo de extinguir el fuego, que ya ha sido controlado, y de que no se propagara a un bosque cercano.

El fuego ha destruido completamente los siete bloques de una urbanización que todavía se encontraba en fase de comercialización, sin que por el momento se conozcan las causas que lo han originado.

La Querola, uno de los proyectos residenciales más singulares de la parroquia andorrana de Ordino, se presentó oficialmente el pasado 5 de junio, tras un largo proceso de construcción.

El proyecto, diseñado por el Premio Pritzker de arquitectura Jean Nouvel junto al estudio Ribas & Ribas Arquitectes (Barcelona) y el del arquitecto andorrano Jordi Sala, se comenzó a gestar hace cerca de dos décadas.

Las 51 viviendas de la urbanización oscilaban entre los 345 y los 690 metros cuadrados, y algunas de ellas incluían un amplio jardín, con precios entre los 2.380.000 y los 6.250.000 euros.

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