Muere un niño de 13 años y otro de 8 resulta herido tras sufrir un accidente con un patinete en El Saucejo (Sevilla)

Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061

Los detalles Emergencias 112 Andalucía ha informado de que el accidente se produjo a las 19:20 horas de este jueves en la calle Majadahonda, a donde fueron enviados los servicios sanitarios.

Un trágico accidente en El Saucejo, Sevilla, ha dejado a un niño de 13 años fallecido y a otro de 8 años herido tras un incidente con un patinete. Según Emergencias 112 Andalucía, el suceso ocurrió el jueves a las 19:20 horas en la calle Majadahonda. Los servicios sanitarios acudieron rápidamente al lugar. Aunque inicialmente se gestionó el traslado del menor de 13 años al hospital La Merced de Osuna, lamentablemente no logró sobrevivir. Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre las circunstancias del accidente.

Un niño de 13 años ha muerto y otro de 8 ha resultado herido tras sufrir un accidente con un patineteen una calle de la localidad de El Saucejo (Sevilla).

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que el accidente, que tuvo lugar este jueves y del que no han trascendido más detalles, se produjo a las 19:20 horas en la calle Majadahonda, a donde fueron enviados los servicios sanitarios.

Inicialmente se gestionó el traslado del menor de 13 años al hospital La Merced de Osuna, aunque finalmente falleció.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.