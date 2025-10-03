Ahora

Accidente en Sevilla

Muere un niño de 13 años y otro de 8 resulta herido tras sufrir un accidente con un patinete en El Saucejo (Sevilla)

Los detalles Emergencias 112 Andalucía ha informado de que el accidente se produjo a las 19:20 horas de este jueves en la calle Majadahonda, a donde fueron enviados los servicios sanitarios.

Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061Imagen de archivo de una ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061Junta de Andalucía
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un niño de 13 años ha muerto y otro de 8 ha resultado herido tras sufrir un accidente con un patineteen una calle de la localidad de El Saucejo (Sevilla).

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que el accidente, que tuvo lugar este jueves y del que no han trascendido más detalles, se produjo a las 19:20 horas en la calle Majadahonda, a donde fueron enviados los servicios sanitarios.

Inicialmente se gestionó el traslado del menor de 13 años al hospital La Merced de Osuna, aunque finalmente falleció.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. La Flotilla logra movilizar a Europa en manifestaciones que claman por una "Palestina libre" y contra el genocidio de Israel
  2. Sánchez propone blindar el derecho al aborto en la Constitución ante las medidas antiabortistas de PP y Vox
  3. Peinado informa que la relación de Begoña Gómez con el presidente es "la causa fundamental" para imputar a su esposa por tráfico de influencias
  4. O Camarero no conoce sus competencias o miente: teleasistencia sí tenía la obligación de ayudar a los 37 dependientes fallecidos
  5. Cierran el aeropuerto de Múnich durante varias horas tras el avistamiento de varios drones
  6. Taylor Swift cambia de era y lanza 'The Life of a Showgirl' entre plumas y pedrería