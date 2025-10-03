Asesinada a puñaladas una mujer en La Mojonera, Almería

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Los detalles Los servicios de Emergencias 112 recibieron una llamada este jueves a las 20:30 horas en la que solicitaron asistencia sanitaria para una persona herida en la vía pública.

Una mujer ha sido asesinada a puñaladas en la vía pública de La Mojonera, Almería. El suceso ocurrió el jueves a las 20:30 horas, según Emergencias 112, cuando se recibió una llamada solicitando asistencia sanitaria para la víctima en la calle Lavaderos. A pesar de la rápida intervención de la Policía Local, la Guardia Civil y el 061, solo pudieron confirmar su fallecimiento. Se ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, con la hipótesis de un posible crimen machista. Este es el segundo asesinato en la comarca del Poniente esta semana, tras el hallazgo del cuerpo de Antonio Campos en Berja.

Una mujer de unos 35 años ha sido asesinada a puñaladas en plena vía pública en el municipio almeriense de La Mojonera.

Según han informado este viernes los servicios de Emergencias 112 a EFE, a las 20:30 horas de este jueves recibieron una llamada solicitando asistencia sanitaria para una persona herida.

La mujer fue encontrada en la calle Lavaderos de la localidad tras ser apuñaladada, asegura el 112.

Hasta el lugar se desplazaron tanto la Policía Local como la Guardia Civil y el 061, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y una de las hipótesis principales es que pueda tratarse de un crimen machista.

Fuentes gubernamentales han confirmado a Europa Press que la mujer, que convivía con otras compañeras de piso de esta localidad no estaba incluida en el sistema de protección Viogén.

Este es el segundo asesinato registrado esta semana en la comarca del Poniente ya que el pasado lunes fue encontrado el cadáver de Antonio Campos, un hombre de Berja de 54 años cuyo cuerpo sin vida y con evidentes signos de violencia apareció maniatado en el maletero de su propio vehículo.

