Muere una joven de 23 años electrocutada con la alcachofa de una ducha en una vivienda en Antequera (Málaga)

Imagen de archivo de una comisaría de Policía Nacional en Málaga.

Lo que se sabe La Policía Nacional cree que la electrocución se pudo deber a una conexión ilegal de la vivienda a la red eléctrica.

Una joven de 23 años falleció electrocutada al utilizar la alcachofa de una ducha en una vivienda de Antequera, Málaga. La Policía Nacional investiga la posibilidad de que la vivienda tuviera una conexión ilegal a la red eléctrica, según fuentes cercanas al caso. El servicio de emergencias 112 recibió una llamada alertando de la situación de una persona inconsciente en el baño. A pesar de la rápida intervención de la Policía Local, Nacional y los servicios sanitarios, no pudieron salvar a la joven. Además, los sanitarios atendieron a una mujer de 45 años que sufrió un cuadro de ansiedad.

Una joven de 23 años ha muerto este lunes electrocutada con la alcachofa de una ducha en una vivienda ubicada en Antequera (Málaga).

La Policía Nacional baraja la hipótesis de que la vivienda podría tener una conexión ilegal a la red eléctrica, según han informado a 'EFE' fuentes cercanas a la investigación.

El 112 recibió una llamada en la que alertaba de que una persona estaba inconsciente en el interior de un baño dentro de un domicilio, según han informado a 'EFE' fuentes del servicio de emergencias.

Inmediatamente se dio aviso a la Policía Local, Nacional y servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Los sanitarios también tuvieron que atender a una mujer de 45 años por un cuadro de ansiedad.

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