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Accidente

Muere una joven de 23 años electrocutada con la alcachofa de una ducha en una vivienda en Antequera (Málaga)

Lo que se sabe La Policía Nacional cree que la electrocución se pudo deber a una conexión ilegal de la vivienda a la red eléctrica.

Imagen de archivo de una comisaría de Policía Nacional en Málaga. Imagen de archivo de una comisaría de Policía Nacional en Málaga.Europa Press
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Una joven de 23 años ha muerto este lunes electrocutada con la alcachofa de una ducha en una vivienda ubicada en Antequera (Málaga).

La Policía Nacional baraja la hipótesis de que la vivienda podría tener una conexión ilegal a la red eléctrica, según han informado a 'EFE' fuentes cercanas a la investigación.

El 112 recibió una llamada en la que alertaba de que una persona estaba inconsciente en el interior de un baño dentro de un domicilio, según han informado a 'EFE' fuentes del servicio de emergencias.

Inmediatamente se dio aviso a la Policía Local, Nacional y servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Los sanitarios también tuvieron que atender a una mujer de 45 años por un cuadro de ansiedad.

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