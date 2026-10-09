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De 61 años

Muere un hombre por viruela del mono en el Hospital Donostia (San Sebastián)

Los detalles Se trata de un varón de 61 años que estaba ingresado y al que contagió otro paciente al que se le detectó el virus posteriormente, según informa el Diario Vasco. El hospital vasco extrema así sus precauciones y mantiene aisladas a más de 30 personas.

Hospital Donostia Hospital DonostiaEuropa Press

Un hombre que estaba ingresado en el Hospital Universitario de Donostia, en San Sebastián, ha muerto esta semana por viruela del mono, una enfermedad infecciosa causada por un virus del mismo nombre, una especie del género Orthopoxvirus y cuyos síntomas más comunes son: erupciones cutáneas y lesiones en mucosas.

Estos síntomas pueden a su vez ir acompañadas de otros síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda y/o inflamación de los ganglios linfáticos.

Según informa el Diario Vasco, el paciente fallecido es un hombre de 61 años que estaba ingresado en el hospital y que contagió otro paciente al que se le detectó el virus posteriormente y se encuentra en aislamiento en su domicilio. De este modo, y según informa dicho medio, el Hospital Donostia extrema las precauciones y mantiene bajo vigilancia a más de 30 personas.

Esta enfermedad infecciosa, como en muchas otras de este tipo, el contagio se produce, de persona a persona, por contacto directo con lesiones infecciosas de la piel o de otras zonas, como la boca o los genitales, en un contexto de relaciones sexuales u otras situaciones de contacto físico continuado y prolongado.

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