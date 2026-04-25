Muere un hombre de 90 años tras ser atropellado por su propio vehículo en Los Arcos, Navarra

Los detalles El siniestro, cuyas causas investiga la Brigada de Atestados de la Policía Foral, ha ocurrido en una zona de campos denominada Corral del Cuncún.

Un hombre de 90 años falleció este sábado tras ser atropellado por su propio vehículo en Los Arcos, Navarra, en circunstancias aún por esclarecer, según SOS Navarra. El incidente ocurrió alrededor de las 11:10 horas, tras lo cual se movilizaron Bomberos del Parque de Estella, un equipo médico de Los Arcos y patrullas de la Policía Foral. A pesar de la rápida respuesta, el hombre ya había muerto cuando llegaron los servicios de emergencia. El cuerpo será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal para realizarle la autopsia. La Brigada de Atestados de la Policía Foral investiga las causas del accidente.

Un hombre de 90 años ha muerto este sábado tras ser atropellado por su propio vehículo en la localidad navarra de Los Arcos en circunstancias que se están investigando, según ha informado SOS Navarra.

El suceso ha ocurrido sobre las 11:10 horas, cuando la sala de gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del Parque de Estella, un equipo médico de Los Arcos y patrullas de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Estella y de Seguridad Vial y la Brigada de Atestados de la comisaría de Pamplona de la Policía Foral.

Sin embargo, los servicios de emergencia no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre, que ya había fallecido cuando han recibido el aviso. Ahora, el cadáver del nonagenario será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia.

El siniestro, cuyas causas investiga la Brigada de Atestados de la Policía Foral, ha ocurrido en una zona de campos denominada Corral del Cuncún, perteneciente al municipio de Los Arcos.

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