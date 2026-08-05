Hallan a un recién nacido muerto en una casa de A Coruña después de que la madre ingresase en el hospital negando el embarazo

Los detalles La joven se trasladó al hospital por un abundante sangrado y se determinó que había dado a luz. Fue entonces cuando los agentes acudieron a su vivienda y allí encontraron en un armario a un bebé muerto.

En el municipio coruñés de Sada, efectivos policiales hallaron a un recién nacido muerto en una vivienda, tras el ingreso hospitalario de una mujer con hemorragia en A Coruña. La joven, residente en Sada, acudió al hospital debido a un sangrado abundante, donde se determinó que había dado a luz. La Policía Local y la Guardia Civil encontraron al bebé fallecido en un armario de su domicilio. Las circunstancias del suceso aún se desconocen, y una autopsia determinará si el bebé nació muerto o falleció después del parto. La Guardia Civil ha iniciado una investigación, y el TSXG ha informado sobre el caso en el juzgado de guardia de A Coruña.

Efectivos policiales encontraron en una vivienda del municipio coruñés de Sada a un recién nacido muerto, tras tener constancia del ingreso de una mujer en el hospital de la ciudad de A Coruña que sufría una hemorragia.

Se trata de una joven, de 26 años, residente en Sada que se trasladó al hospital por un abundante sangrado y se determinó que había dado a luz. Ella negó en todo momento haber estado embarazada y haber dado a luz ante las preguntas insistentes de los médicos.

Fue entonces cuando efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron al inmueble de la joven y allí encontraron en un armario a un bebé muerto.

Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas del suceso. La autopsia deberá determinar si el bebé nació ya fallecido o si su muerte se habría producido una vez que la mujer dio a luz.

La Guardia Civil ha confirmado que existe una investigación abierta por parte de Policía Judicial de Cambre y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha informado de que la semana pasada llegó al juzgado de guardia de A Coruña un parte médico donde se exponía el ingreso de una mujer "que parecía haber dado a luz, pero que no residía en ese partido judicial".

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