La Dirección General de Tráfico (DGT) permitirá que las motos vayan por el arcén cuando haya atascos, solo en esos casos los motoristas podrán circular por el arcén en algunas carreteras pero, atención, nunca a más de 30 kilómetros por hora. Adelantar por el arcén, ya no será algo punible para las motos. En este sentido se ha pronunciado Juan Manuel Reyes, presidente de la Asociación Nacional de Motoristas: "Cuando no perjudicamos a nadie y no ponemos a nadie en riesgo pues no tiene sentido que no se regularice".

La idea de la DGT es regularizarlo, pero con matices, puesto que será legal hacerlo cuando haya retenciones y a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora. Algo que no ha disgustado a los motoristas "porque hace más fluido el trabajo", ha asegurado uno de ellos ante los micrófonos de laSexta, mientras que otros dudan de que se cumpla ese límite de velocidad.

Las asociaciones de motoristas llevaban tiempo reclamando que esta medida entrara en vigor. Reyes explica que desde la que preside se empezó a "reivindicar allá por el 2007 o 2008", es decir, han pasado "más de 15 años". La multa por hacerlo todavía asciende a los 200 euros, pero para muchos moteros es algo tan normal como habitual. De hecho, algunos confiesan que pensaban que ya se podía hacer, lo que otros aseguran "es como legalizar una cosa que ya se estaba haciendo".

Ante eso la DGT se ha movilizado y es que su director Pepe Navarro ha admitido que "cuando tienes una norma y nadie la cumple, a lo mejor el problema es la norma". Una regla que también deberán conocer los vehículos de cuatro ruedas, porque como bien dicen los motoristas cuestionados por laSexta ya que "hay que tener claro por donde te puede venir alguien".