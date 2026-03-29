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Habría recibido un disparo

Los Mossos investigan la muerte violenta de un joven de 28 años en L'Hospitalet de Llobregat

Los detalles Los agentes recibieron un aviso de que había una pelea entre dos personas en la avenida de Isabel la Católica. La víctima habría recibido un disparo durante un tiroteo.

Imagen de archivo de un coche de los MossosImagen de archivo de un coche de los MossosEuropa Press
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Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte violenta de un joven de 28 años que habría fallecido de un disparo en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ocurrida la noche del sábado, según ha informado este domingo el cuerpo policial.

El suceso ocurrió en torno a las 22:25 de este sábado, cuando los Mossos fueron requeridos para que se dirigieran a la avenida de Isabel la Católica de la ciudad barcelonesa por una presunta pelea con dos personas heridas.

Además de los agentes, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) también se personó en el lugar con cuatro dotaciones y atendió a los dos heridos. Uno de ellos murió en el lugar de los hechos, mientras que el otro fue trasladado a un centro hospitalario.

Ahora, la División de Investigación Criminal de la Región Policial Metropolitana Sur se ha hecho cargo de la investigación para aclarar las causas del suceso, una actuación que está bajo secreto de sumario.

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