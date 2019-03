Morate pidió información sobre extradiciones y encargó borrar sus redes sociales tras asesinar a Marina y Laura

Hasta su propia familia ha confesado tenerle miedo: el desgarrador testimonio de la prima de Morate devela que tenía miedo de que le pasase algo. La mensajeó después de, presuntamente, haber matado a Laura y Marina para que borrara su rastro de las redes sociales. "Me pidió que le cancelara todas las redes sociales y yo por miedo dije que sí pero nunca lo llegué a hacer", ha explicado en el juicio.

Este martes había más presencia policial a la entrada de los juzgados. Allí le esperaba la hermanad de Laura, que casi sin voz ha descargado su rabia contra él.

Se ha visto a Morate más intranquilo, moviéndose incómodo en la silla, apuntando cosas a su abogado y también en algunos momentos aburrido. Entre los testigos que han declarado se encuentra el dueño del coche que cogió prestado Morate para presuntamente trasladar los cuerpos: "Lo noté con prisa y nervioso".

El testimonio de uno de sus amigos también ha sido clave, cree que lo tenía todo planificado. La madre pidió disculpas a la familia

, p

ero a la hermana de Marina no le sirven de nada esas palabras: "A mí no me sirve de nada su perdón, su hijo está ahí sentado y mi hermana no".