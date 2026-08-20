Mitos, leyendas y realidades sobre los mosquitos: ¿por qué pican más a unas personas que a otras?

Los detalles La gente cree, aparte de que es por mala suerte, que sienten predilección por las mujeres, por la sangre dulce o incluso por la ropa colorida. Otros, más acertados, apuestan por "el olor que despide una persona".

El verano llega a su fin y surge la pregunta de si se ha logrado evitar las picaduras de mosquitos, esos insectos cuyo zumbido interrumpe el sueño. Existen diversas teorías sobre por qué algunos son más propensos a ser picados, desde la creencia de que las mujeres atraen más a los mosquitos hasta la idea de que la sangre dulce o la ropa colorida los atraen. Otros asocian las picaduras con el olor corporal. Las picaduras pueden causar reacciones intensas en la piel, y para evitarlas, se recomienda usar mosquiteras, repelentes y aparatos especializados.

El verano afronta su recta final. Lo hace con una gran pregunta. Con una duda. Con el interrogante de saber si se es uno de esos afortunados que consigue acabar esta época del año sin una picadura de mosquito. Sin ese insecto que emite ese sonido tan característico capaz de acabar con el sueño de muchos y que pica cuantas veces puede generando teorías sobre los motivos por los que se ceban más con unos que con otras.

Porque hay quien cree que es mala suerte. Hay quien considera que son las mujeres las que son capaces de captar más su atención. Hay, también, que considera que la sangre dulce o llevar ropa colorida es lo que capta su atención. Sí, hay infinidad de mitos sobre esto.

Sobre unas picaduras que otros vinculan al "olor que despide una persona". Y quizá por ahí puedan ir los tiros. Quizá por algo que hace que muchas personas tengan una relación casi imposible con estos insectos.

"No paro hasta que lo mato", cuentan sobre sus vivencias con unos mosquitos que acribillan a todo aquel que pillan.

Que incluso generan reacciones en la piel por las picaduras. Por la cantidad de picaduras y por la intensidad de las mismas. "Se me hacen ronchones muy grandes", dicen.

Porque hay personas que sufren más que otras por estas picaduras: "Me picaron en el brazo y se me hinchó entero".

Para paliar o minimizar esas picadoras, las mosquiteras ayudan al igual que llevar encima un repelente. Los aparatos, también.

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