Desmantelado un laboratorio de cocaína en Dos Hermanas (Sevilla), con cinco detenidos

Los detalles Los agentes de la Policía Nacional han intervenido más de 12 kilogramos de esta droga, siete armas de fuego, un machete y unos 20.000 euros en efectivo.

La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desmantelado un laboratorio de cocaína en Dos Hermanas, Sevilla, deteniendo a cinco personas e incautando más de 12 kilogramos de droga, siete armas de fuego, un machete y 20.000 euros en efectivo. Los arrestados están siendo investigados por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. La organización criminal ocultaba cocaína bajo césped artificial y operaba también en Alcalá de Guadaíra. La investigación comenzó tras recibir información sobre actividades de tráfico de drogas a mediana escala. laSexta.

La Policía Nacional ha desmantelado un laboratorio de cocaína en Dos Hermanas (Sevilla) en una operación con la Agencia Tributaria en la que ha detenido a cinco personas e intervenido más de 12 kilogramos de esta droga, siete armas de fuego, un machete y unos 20.000 euros en efectivo.

Los detenidos, a los que se investiga por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de los principales investigados, ha informado la Policía Nacional.

La organización criminal desmantelada se dedicaba al tráfico de la cocaína que al parecer ocultaba bajo césped artificial en este laboratorio, que utilizaba también como guardería de droga y punto de venta al menudeo.

Disponía además de otros dos emplazamientos en Alcalá de Guadaíra, también en el área metropolitana de Sevilla capital. Adquiría partidas de cocaína y las adulteraba con otras sustancias y luego las distribuía en pastillas y a domicilio, en la modalidad conocida popularmente como 'telecoca'.

La investigación tuvo su origen en varias informaciones recibidas por la Policía Nacional, que hacían referencia a la participación de determinados individuos en actividades de tráfico de drogas a mediana escala para las que tomaban fuertes medidas de seguridad al objeto de no ser descubiertos.

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