La ministra Mónica García se abre a adelantar a los 45 años los cribados de cáncer de mama

El contexto Ha hecho el anuncio apenas un mes después de que María Varela, una mujer con cáncer de mama metastásico, entregara en el Ministerio de Sanidad más de 65.000 firmas pidiendo la bajada de la edad de los cribados. Este jueves ya acumula cerca de 90.000 apoyos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado en laSexta que está considerando adelantar a los 45 años el inicio de los cribados de cáncer de mama, actualmente recomendados para mujeres de entre 50 y 69 años en España. Según García, el Ministerio sigue la evidencia científica para determinar los protocolos más efectivos. Estudios recientes indican que el cáncer afecta a personas cada vez más jóvenes, lo que ha llevado a reflexionar sobre esta posibilidad. Este anuncio llega tras la entrega de más de 65.000 firmas por María Varela, una paciente con cáncer de mama metastásico, solicitando dicha reducción de edad.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha adelantado este jueves a laSexta que está abierta a adelantar a los 45 años los cribados de cáncer de mama. En la actualidad, la recomendación de mamografía en España se dirige a mujeres de entre 50 y 69 años.

"Es verdad que ya hay muchas voces que hablan de bajar la edad y hay comunidades que han bajado ya, incluso, a los 45 años. Nosotros vamos a revisar, por supuestos, todos los protocolos y toda la población diana a la que van dirigidos todos estos programas de cribado", ha afirmado García, y ha añadido: "Todo lo que sea ir detrás de la evidencia científica y detrás de los expertos, las políticas públicas tienen que hacer eso".

Los últimos estudios repiten que el cáncer ataca a personas cada vez más jóvenes, siendo el de mama uno de los más problemáticos. Por ello, en esta línea, ha afirmado que hay "muchas reflexiones" sobre adelantar la edad de los cribados.

El anuncio lo ha hecho apenas un mes después de que María Varela, una mujer con cáncer de mama metastásico, entregara en el Ministerio de Sanidad más de 65.000 firmas pidiendo la bajada de la edad de los cribados. Este jueves ya acumula cerca de 90.000 apoyos. El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha hablado la mañana de este jueves con ella.

Estos son los rangos de edad en los que se llevan a cabo los cribados de cáncer de mama en España:

De 45 a 69 años: La Rioja y Navarra.

De 45 a 74 años: Castilla y León, Comunitat Valenciana y Ceuta.

De 50 a 69 años: Canarias, Cantabria, Baleares, Aragón, Madrid, Cataluña y País Vasco.

De 50 a 74 años: Galicia

En fase de ampliación de los rangos de edad: Extremadura, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Melilla, Región de Murcia y Andalucía.

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