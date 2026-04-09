Cribados del cáncer de mama: estos son los rangos y criterios aplicables en cada comunidad autónoma

Los detalles Siete comunidades autónomas establecen el rango de sus programas de cribado entre los 50 y los 69 años, siendo el más común. Es el rango de edades más común y que aplican todas, aunque hay casos en los que se amplían y se realizan a mujeres más jóvenes y/o más mayores.

El Ministerio de Sanidad recomienda cribados de cáncer de mama para mujeres de 50 a 69 años cada dos años, pero algunas comunidades autónomas han ampliado estos rangos. Canarias, Cantabria y Baleares se ciñen a la recomendación, mientras que otras, como Melilla, inician cribados desde los 40 años. Castilla-La Mancha cubre de 45 a 70 años. Madrid planea ampliar a 45-74 años, al igual que Murcia en los próximos años. Otras comunidades, como Extremadura y Andalucía, están en fase de ampliación. Actualmente, los rangos varían entre comunidades, desde 45 hasta 74 años, dependiendo de cada región.

El Ministerio de Sanidad establece que la población objetivo de los cribados de cáncer de mama con mamografía periódica son mujeres de edades comprendidas entre 50 y 69 años, con un intervalo entre exploraciones de dos años. Además del programa de cribado, en el caso de las mujeres que cumplen criterios de alto riesgo personal o riesgo de cáncer familiar o hereditario, se realiza la valoración del riesgo individual y, en caso de confirmarse, se realiza seguimiento a través de protocolos de actuación específicos.

Además de este programa de cribado, se realiza la valoración del riesgo individual en mujeres que cumplen criterios de alto riesgo personal o riesgo de cáncer familiar o hereditario; en caso de confirmarse, se realiza seguimiento a través de protocolos de actuación específicos.

La realidad es que hay estudios que demuestran que el cáncer de mama ha aumentado entre la gente más joven en casi un 30%, lo que invita a pensar en la importancia de adelantar los cribados a mujeres más jóvenes.

Sólo hay tres comunidades que se ciñen a la recomendación de Sanidad: Canarias, Cantabria y Baleares. El resto amplía esa horquilla, bien por abajo haciendo pruebas a mujeres más jóvenes, o bien por arriba, incluyendo a las mayores de 69. Llama la atención el caso de Melilla: allí los cribados se hacen a partir los 40 años, siendo la comunidad en la que más pronto se llevan a cabo. Castilla-La Mancha también cubre un rango amplio de edad: de los 45 a los 70.

En 2025 no habrá ampliación de este rango de edad en Canarias, Cantabria, Baleares, Aragón, Madrid, Cataluña y País Vasco. Sí que está previsto que la Comunidad de Madrid amplíe los cribados al rango máximo de edad hasta el momento, de 45 a 74 años, un rango de edad que la Región de Murcia aplicará a partir del próximo año.

Hay varias comunidades que están en fase de ampliación de los rangos para esos cribados. Es el caso de Castilla-La Mancha, que aplicará un rango de entre 45 y 70 años; de Melilla, que lo hará de 40 a 69 años; de Murcia, que irá ampliando el rango cada año (de 47 a 70 años en 2025, de 46 a 72 en 2026 y de 45 a 74 a 2026); y de Andalucía, de 49 a 71 años. En Asturias se prevé incluir a todas las mujeres de hasta 74 años de edad en 2028, empezando los cribados en mujeres de 50 años. En el caso de Extremadura, están en fase de ampliar el rango de edad entre los 47 y los 69 años.

Estos son los rangos de edad en los que se llevan a cabo los cribados de cáncer de mama en España:

De 45 a 69 años: La Rioja y Navarra.

De 45 a 74 años: Castilla y León, Comunitat Valenciana y Ceuta.

De 50 a 69 años: Canarias, Cantabria, Baleares, Aragón, Madrid, Cataluña y País Vasco.

De 50 a 74 años: Galicia

En fase de ampliación de los rangos de edad: Extremadura, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Melilla, Región de Murcia y Andalucía.

El Ministerio de Sanidad ha trasladado este jueves su compromiso para ampliar el acceso al cribado de cáncer de mama desde los 45 hasta los 74 años, en línea con la evidencia científica, una recomendación que podría publicarse a final de año si las comunidades autónomas dan su visto bueno.

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