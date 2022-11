Lo ha vuelto a hacer. Miley Cirus se ha vuelto a abrir en pleno concierto. La primera vez que lo hizo se sinceró sobre el miedo que se provocaba volverse a subir a un escenario tras la pandemia en un festival de Wisconsin, pero ahora el mensaje ha sido otro. La estadounidense ha decidido desahogarse con sus fans en México, país al que le agradeció a través de su Instagram todo el apoyo que le ha dado durante los últimos diez años.

Tras interpretar algunos de sus temas más conocidos, como "Midnight Sky", "We Can’t Stop" y "Party In The U.S.A.", la cantante empezó a introducir el tema de la salud mental. Preguntó a su fans si alguna vez habían sufrido inseguridades. Acto seguido, les hizo sorprendente confesión. "Yo me he sentido así ahora mismo y no sé porqué", expresó en medio del concierto, tal y como se puede ver en los vídeos que han compartido sus fans en redes sociales.

Así, la artista comenzó a explicar que el motivo de su miedo se encontraba en el sentimiento de soledad. "Pero cuando os veo a todos vosotros sé que no estoy sola", pronunció casi al mismo tiempo que levantó los aplausos del público. Tras la confesión, la cantante volvió a dirigirse a sus fans para preguntarles si sus canciones les habían ayudado alguna vez en esas situaciones.