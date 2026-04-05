"Mientras caía recé para poder vivir": Kevin relata su intento de suicidio en el puente Golden Gate con 19 años

Con 19 años, Kevin saltó desde el puente Golden Gate convencido de que "no le importaba a nadie". Hoy relata cómo una llamada de auxilio y la intervención de la Guardia Costera le salvaron la vida.

El 25 de septiembre del año 2000,Kevin tenía 19 años y sentía que estaba viviendo "el peor día" de su vida. "Ese día creí que no tenía ningún valor, que mi familia me odiaba y que no valía para nada", recuerda. Las voces en su cabeza le empujaban hacia una idea fija: acabar con todo.

Durante el trayecto en bus al puente Golden Gate, iba sentado en la última fila, mirando a las personas que subían al vehículo y llorando "como un bebé". En el fondo, esperaba que alguien le viera. "Rezaba para que una persona me dijera algo amable y compasivo y me preguntara si necesitaba ayuda", cuenta. Incluso llegó a hacer un pacto consigo mismo: si alguien le hablaba o le daba una razón para quedarse, no moriría aquel día.

Pero nadie dijo nada. Kevin bajó del autobús, caminó hacia el puente y siguió esperando una señal. "Recé para que alguien me detuviera. Yo no era capaz. Lloré y mis lágrimas caían al agua de abajo", relata. Y en ese instante se dijo a sí mismo "la mayor mentira" que había creído nunca: "Absolutamente a nadie le importo".

"Mientras caía recé para poder vivir", recuerda en este fragmento de 'Vulnerables'. El impacto contra el agua fue brutal. "Es como si impactaras con una fuerza de siete toneladas. Como tener a un elefante africano sobre el pecho". Kevin se hundió unos 12 metros bajo el agua, abrió los ojos y comprendió algo de inmediato: no quería morir. "Me estaba ahogando y no quería".

Su vida se salvó gracias a una mujer que pasaba en un coche rojo y alertó a la Guardia Costera de Estados Unidos. En ese momento, una embarcación vigilaba las aguas bajo el puente y pudo llegar antes de que Kevin se ahogara. "Estuvo en el lugar correcto en el momento correcto", reconoce.

Tras ser ingresado en el hospital y estabilizarse, Kevin asegura que sintió "vergüenza": "Sentí el peso del dolor que había causado a toda mi familia y a todos mis amigos. Realmente lastimé a mucha gente".

Desde entonces, se ha convertido en defensor de medidas para evitar suicidios en lugares de alto riesgo. Kevin cree que barreras, redes de seguridad o sistemas de protección en puentes y edificios altos pueden salvar vidas. "Porque muestras a la gente una comunidad. Cuando se sienten cuidados, no se quitan la vida".

Entre 1937 y 2024, unas 2.000 personas murieron por suicidio en el puente Golden Gate, según la BBC. Tras la instalación de una red de seguridad, la tasa de suicidios se redujo un 73%, según datos de GoldenGate.org.

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

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