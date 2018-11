El "miedo" de María: su agresor, condenado por el asesinato de su expareja, sale de prisión pese a la negativa de la cárcel

María es una víctima de violencia machista que denuncia desprotección ante su agresor después de que el Servicio de Atención a la Víctima del Gobierno Vasco le informase de la salida de la prisión de Álava de su exmarido este lunes con un permiso de 24 horas. Un permiso concedido por la Audiencia Provincial de Álava pese a la negativa de la cárcel y de vigilancia penitenciaria.

Según informa la Cadena Ser, María conoció a Catalin Poplan en la cárcel cuando cumplía condena por asesinar a su expareja y posteriormente se casaron y tuvieron dos hijas. Poco después empezó el maltrato psicológico que acabó con una condena por amenazas de muerte. Ahora, María denuncia sentirse desprotegida al carecer de medidas de protección: "Tengo mucho miedo, pensar que me lo puedo encontrar al salir de casa y que no haya nadie que me proteja. Y además el miedo se junta con la sensación de soledad y de desamparo".

La víctima denuncia que a pesar de haber pedido ayuda a la Ertzaintza, desde el cuerpo policial le han asegurado que no creen que pase nada porque ahora vive en otro domicilio. Además le han dicho que si observa algo avise y que si tiene miedo cambie de lugar. "Dónde están mis derechos y los de mis hijas porque parece que aquí el único que tiene derechos es él", señala a la Ser.