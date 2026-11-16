Al menos 11 muertos y varios heridos por un incendio en un edificio residencial de Tailandia

Los detalles El incendio se originó de madrugada y afectó una edificación en la que también se rentaban habitaciones y funcionaba un negocio de venta y alquiler de motocicletas.

Un incendio en un edificio de uso residencial y comercial en la isla de Phuket ha dejado al menos 11 muertos y varios heridos, según informaron las autoridades locales. El fuego, que comenzó de madrugada, afectó un edificio donde se rentaban habitaciones y funcionaba un negocio de motocicletas. Se rescataron unas 20 personas con heridas menores. Las primeras hipótesis sugieren que el incendio pudo haber sido causado por un cortocircuito en un poste eléctrico durante una lluvia, propagándose rápidamente debido a las motocicletas y materiales inflamables en el lugar. La policía investigará los permisos y cumplimiento de normas de seguridad del comercio.

Al menos 11 personas han fallecido y varias han resultado heridas tras un incendio en un edificio de uso residencial y comercial de la turística isla de Phuket, según informaron este lunes las autoridades locales, mientras se siguen investigando las causas.

El gobernador de Phuket, Chotnarin Kerdsom, ha explicado que el incendio se originó de madrugada y afectó una edificación en la que también se rentaban habitaciones y funcionaba un negocio de venta y alquiler de motocicletas en la primera planta.

El reporte de las autoridades, difundido por el Departamento de Relaciones Públicas de siete provincias del sur, incluida Phuket, indica que unas 20 personas que sufrieron heridas menores fueron rescatadas con vida y se encuentran fuera de peligro. Hasta ahora se desconocen las identidades de los fallecidos y los lesionados.

"Según las primeras hipótesis, el incendio pudo haberse originado por un cortocircuito en un poste eléctrico situado frente al edificio, durante la lluvia. Las chispas se habrían propagado hasta alcanzar las motocicletas estacionadas debajo del poste, lo que provocó que el fuego se extendiera rápidamente", dice el escrito.

Las autoridades señalaron además que en la primera planta estaban aparcadas unas 100 motocicletas y había "una gran cantidad de materiales inflamables", lo que "generó una densa humareda con una elevada concentración de sustancias tóxicas".

La Policía, prosigue el texto, realizará una inspección para verificar los permisos con los que operaba el comercio de motocicletas y el cumplimiento de las normas de seguridad. Los incendios en edificaciones son frecuentes en Tailandia debido, según las autoridades, a incumplimiento de regulaciones de prevención y el deterioro de recintos con tejidos eléctricos y sistemas de cableado antiguos, en ocasiones obsoletos.

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