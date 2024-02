Lo recomendable ante un incendio es aislarnos en nuestra vivienda. Así lo explica Enrique Gisbert, Inspector Jefe del Departamento de Bomberos del Ayuntamiento de Valencia: "Lo que recomendamos siempre es que se queden en sus casas mientras nosotros extinguimos el incendio. Lo contrario puede ser una evacuación desordenada que puede provocar, ahora y en lo sucesivo, múltiples víctimas en muchos incendios".

Es el protocolo. Tapar las rendijas para que no entre el humo y esperar a que lleguen los bomberos a rescatarnos. Sin embargo, en el incendio de Valencia, muchos hicieron caso omiso y optaron por evacuar en cuanto pudieron.

"Los bomberos les hacen retroceder y les dicen 'devuélvanse al piso, si no hay humo y no hay fuego', quédense ahí hasta que les avisemos", ha explicado una vecina, mientras otro afirma que ya cuando vio el humo fue cuando decidió marcharse: "Si hubiéramos esperado cinco minutos más no salimos", ha expuesto.

No fue el caso de la familia que falleció. Ellos sí que obedecieron a los bomberos y volvieron a casa cuando ya se disponían a bajar al portal. "Tú sabes que estamos aquí porque no nos han dejado salir", fue lo último que le dijeron a una amiga que les esperaba abajo.

No obstante, David Grafulla, Sargento de Bomberos y miembro de Bomberos sin fronteras, advierte: "El incendio que hemos estado viendo en Valencia es totalmente atípico. Es un incendio que podríamos llamar de continente, más que de contenido. Y la actuación ahí, bajo mi humilde punto de vista es evacuar". Ahora el juzgado va a investigar si la decisión de no desalojarlos inmediatamente fue adecuada.