Medios terrestres y aéreos combaten dos incendios forestales en La Carolina (Jaén) y Murcia

Los detalles Ambos fuegos se han originado durante el mediodía de este sábado y podrían complicarse en las próximas horas debido al aumento de las temperaturas.

Efectivos del Plan Infoca trabajan desde el mediodía del sábado en la extinción de un incendio forestal en El Guindo, La Carolina (Jaén). El fuego, declarado a las 12:33 horas, ha movilizado medios terrestres y aéreos. Participan un helicóptero pesado, dos aviones anfibios, siete grupos de bomberos forestales y otros recursos. Jaén está en alto riesgo de incendios, con alerta por altas temperaturas. Simultáneamente, en Murcia, un incendio junto al río Segura en La Arboleja ha provocado desalojos. Se han desplegado seis helicópteros y brigadas para controlar el fuego, que afecta a ambos márgenes del río.

Efectivos del Plan Infoca trabajan desde el mediodía de este sábado en la extinción de un incendio forestal declarado en el paraje El Guindo, en el término municipal de La Carolina (Jaén), que ha movilizado a un amplio dispositivo de medios terrestres y aéreos.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía y el Plan Infoca, el fuego se declaró a las 12.33 horas de este sábado, lo que conllevó la movilización de medios terrestres y aéreos para intentar contener las llamas.

Según la última actualización del Infoca, el incendio permanece activo y en las labores de extinción participan un helicóptero pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y dos aviones anfibios ligeros. El operativo se completa con siete grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente medioambiental y tres vehículos autobomba, que trabajan coordinadamente para frenar el avance del fuego y evitar que se extienda a otras zonas forestales del entorno.

La provincia de Jaén se encuentra en situación de alto riesgo de incendios durante este fin de semana y Protección Civil mantiene activada la alerta por altas temperaturas, por lo que ha pedido extremar las precauciones ante el episodio de calor que afectará a Jaén durante los próximos días.

Por su parte, seis helicópteros y decenas de efectivos de Emergencias trabajan desde primera hora de esta tarde en la extinción de un incendio declarado junto al río Segura en Murcia, a su paso por la pedanía La Arboleja, que ha provocado ya el desalojo de varias viviendas.

Ante la evolución del fuego, originado en una zona de cañas junto al río, la dirección general de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha activado el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Región de Murcia (INFOMUR), en situación 1. Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, a partir de las 15:40 horas, se han recibido cerca de un centenar de llamadas alertando del fuego, que al parecer se había reavivado en una zona que ya había resultado afectada por otro incendio al mediodía y que, aparentemente, había sido extinguido por los bomberos.

Un amplio dispositivo de emergencias trabaja para sofocar este incendio declarado en los márgenes del río Segura, a la altura de la pedanía murciana de La Arboleja y muy cerca de la capital, que se ha extendido a zonas de huerta colindantes. Además de las brigadas forestales terrestres y las dotaciones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del ayuntamiento de Murcia, participan en las labores de extinción seis medios aéreos: cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, un helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y un hidroavión enviado por la Junta de Castilla-La Mancha, que se incorporará en breve al operativo.

Como medida preventiva ante el fuego, que afecta ya a ambos márgenes del río Segura, varias viviendas ubicadas en distintos carriles próximos a la zona afectada han sido desalojadas, según han informado fuentes de Emergencias.

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