Varias jóvenes han robado y agredido al dueño de un establecimiento chino en el barrio bilbaino de Deusto. Un vídeo de la actuación de más de media docena de jóvenes se ha viralizado en las redes sociales, donde ha causado gran revuelo entre los usuarios.

En la grabación, realizada por una de las personas implicadas a la que se escucha reírse, se puede ver cómo varias jóvenes entran en un establecimiento de ultramarinos y arrasan con algunos de los productos.

Cuando el propietario, de origen chino, trata de frenar el robo, algunas de ellas comienzan a forcejear con él, y llegan incluso a tirarle del pelo. "¡A mí no me tocas, gilipollas, a mí no me tocas! ¿Te enteras, o qué?", espeta una de las jóvenes mientras trata de pegar al hombre.

Las jóvenes no tratan de ocultar sus actos en ningún momento y, de hecho, se las puede escuchar reírse y gritar durante todo el robo. El dueño del local ya ha interpuesto una denuncia.