"Me tiraron de los pelos y me pegaron patadas y puñetazos"; Felisa denuncia a 'Billy el Niño' y otros policías franquistas por tortura

Felisa Echegoyen respira tranquila, ha presentado una querella en España contra 'Billy el Niño' y otros policías franquistas por crímenes de tortura. "Me he sentido bastante contenta, bastante aliviada", cuenta.

En el 74 militaba en la Liga Comunista Revolucionaria. "Me cogieron de los pelos, me sacaron de allí; me pegaron patadas, puñetazos y tenía toda la pinta de que me iban a tirar por la ventana hasta que me puse a gritar pidiendo auxilio. 'Billy el Niño' me metió un pañuelo en la boca que casi me ahoga", añade.

Estuvo detenida en la antigua Dirección General de Seguridad. Denuncia malos tratos, vejaciones y torturas que le llevaron incluso a desfallecer. "Las torturas llegaron a tal extremo que yo me quise morir, antes de que estos me maten, me mato yo", recuerda.

Felisa sigue el camino en los tribunales que empezó Luis Suárez-Carreño en junio con la primera querella. Luis explica que "la sensación de poder morir se combinaba con la sensación de querer morir".

Hace dos años, laSexta Columna le acompañó al lugar donde, dice, haber sido torturado. Así hablaba con el programa: "A partir de ahí te hacían andar en cuclillas, ponerte un palo por debajo de los brazos y debajo de las piernas".

El expolicía franquista 'Billy el Niño' evita a las cámaras de laSexta 40 años después. Ante la pregunta de "por qué no se plantea pedir perdón ya que no va a pagar ante la Justicia", calló.

La Audiencia Nacional rechazó su extradición a Argentina al considerar que los presuntos delitos prescribieron, no obstante, decenas de personas siguen luchando desde aquí. Dicen que sólo quieren verdad, justicia y reparación.