Mataron a Nacho por error: la Policía detiene a tres sicarios que asesinaron a un joven de 20 años tras confundirlo con su víctima

Nacho, un joven de 20 años, moría en Málaga el pasado viernes a causa de los disparos de unos sicarios. Aunque en un principio se barajó la hipótesis del ajuste de cuentas, luego se ha sabido que los asesinos se habían equivocado de víctima.

El pasado viernes, Nacho, un joven de 20 años de Málaga, fallecía tras ser disparado por unos sicarios. En las imágenes se pueden ver los agónicos momentos en los que recorría la calle pidiendo ayuda, hasta llegar a un supermercado, donde se terminaba desplomando. Horas más tarde, moría en el hospital a causa de las heridas.

En los primeros momentos, todo parecía apuntar a la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas, pero ahora se sabe que Nacho podría haber sido víctima de un error.

Los asesinos son tres hombres somalíes con nacionalidad sueca que, según las investigaciones, habrían confundido a Nacho con un sicario.

Los tres fueron detenidos por la Policía en menos de 14 horas después del crimen. El primero fue en apenas minutos y todavía con el arma homicida en su posesión, mientras que el segundo fue arrestado en un piso y el tercero al día siguiente en Fuengirola.

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