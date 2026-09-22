Aparecen unas pintadas satánicas en una iglesia de Ferrol: sospechan que también se han llevado a cabo rituales

El párroco de la iglesia considera que aquellos que han realizado estas pintadas "no son conscientes de lo que están haciendo". Una de las vecinas, por su parte, alude al carácter histórico del edificio. "Seas o no creyente, tendríamos que cuidarlo", expone.

En la iglesia de Santa Mariña, en Ferrol, han aparecido unas pintadas santanicas, algo que tiene muy preocupados a los feligreses de dicha parroquia. "Lo que hace sospechar a los usuarios de esta iglesia es que, en el interior y las cercanías, se podrían estar llevando a cabo ritos satánicos", expone Iñaki López.

En las pintadas se puede leer "Lilith", que es como se conoce al demonio en algunas culturas, "tu hijo te invoca". Don Alfonso Gil, párroco de la iglesia, expone que aquellas personas que han realizado estas pintadas "no son conscientes de lo que están haciendo".

Las pintadas, como expone, "aluden a esos poderes que una persona medio loca puede tomar en serio, sobre todo si los une con Lucifer o el 666". En las pintadas se leen mensajes diversos como, por ejemplo, "Orobas, ven a mí", un espíritu que veneran las creencias satánicas.

Un vecino cuenta que se vio a varias personas en la parte exterior de la iglesia con unas velas y haciendo un ritual. "Un despropósito", añade. El párroco expone que el uso de esas velas "indican que ha habido un ritual". "Es una porquería que lo hayan dejado así", añade Don Alfonso.

Otra vecina afea estas pintadas ya que, como cuenta, "es un edificio del siglo XI, del 1087, románico que, seas o no creyente, tendríamos que cuidarlo, es nuestro patrimonio cultural". "Me parece que la gente tiene mucho tiempo libre para hacer tonterías", añade otra mujer. Leo Álvarez expone que se han denunciado los hechos ante la policía, pero, por el momento no hay detenidos.

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