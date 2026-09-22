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Hasta 16 puñaladas

"Era una lluvia de puñaladas": un taxista de Sevilla relata la brutal agresión que sufrió de un cliente

Los detalles El taxista, Jorge, cuenta que está vivo de milagro. Recibió hasta 16 puñaladas. El atacante, un cliente británico, ya ha sido detenido y ha ingresado en prisión. En su declaración, ha asegurado no recordar nada de lo que ocurrió.

Así quedó el coche del taxista apuñalado en Sevilla
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Jorge, un taxista de Sevilla, tiene heridas por todo el cuerpo: en la cara, en el cuello, en la espalda y en las manos. Lo que era una noche más para él al volante de su taxi, acabó en un brutal ataque por parte de un cliente británico: "No salgo de aquí, no salgo", confiesa Jorge, que asegura estar vivo de milagro.

En total, 16 puñaladas y el coche lleno de sangre. El cinturón de seguridad le atrapó en su propio asiento: "Yo al principio quería darle al botón (del cinturón) pero claro, era una lluvia de puñaladas", relata.

No podía desabrochárselo y, por eso, el gremio de taxistas pide que no se les aplique la obligatoriedad de llevar el cinturón en casco urbano.

"A la primera puñalada habría salido corriendo", admite Jorge, quien explica que no hubo ningún conflicto con el cliente, ni ningún intento de robo, de hecho, habían tenido una conversación cordial.

El hombre ya ha sido detenido y ha ingresado en prisión. En su declaración, ha asegurado no recordar nada de lo que ocurrió.

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