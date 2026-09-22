"Era una lluvia de puñaladas": un taxista de Sevilla relata la brutal agresión que sufrió de un cliente

Los detalles El taxista, Jorge, cuenta que está vivo de milagro. Recibió hasta 16 puñaladas. El atacante, un cliente británico, ya ha sido detenido y ha ingresado en prisión. En su declaración, ha asegurado no recordar nada de lo que ocurrió.

Jorge, un taxista de Sevilla, sufrió un violento ataque por parte de un cliente británico, resultando con heridas en la cara, cuello, espalda y manos. Durante lo que parecía ser una noche normal de trabajo, recibió 16 puñaladas y su coche quedó lleno de sangre. El cinturón de seguridad le impidió escapar rápidamente, lo que ha llevado al gremio de taxistas a solicitar que no se les obligue a usar el cinturón en áreas urbanas. Jorge relata que no hubo conflicto previo ni intento de robo. El agresor ha sido detenido y encarcelado, aunque afirma no recordar el incidente.

Jorge, un taxista de Sevilla, tiene heridas por todo el cuerpo: en la cara, en el cuello, en la espalda y en las manos. Lo que era una noche más para él al volante de su taxi, acabó en un brutal ataque por parte de un cliente británico: "No salgo de aquí, no salgo", confiesa Jorge, que asegura estar vivo de milagro.

En total, 16 puñaladas y el coche lleno de sangre. El cinturón de seguridad le atrapó en su propio asiento: "Yo al principio quería darle al botón (del cinturón) pero claro, era una lluvia de puñaladas", relata.

No podía desabrochárselo y, por eso, el gremio de taxistas pide que no se les aplique la obligatoriedad de llevar el cinturón en casco urbano.

"A la primera puñalada habría salido corriendo", admite Jorge, quien explica que no hubo ningún conflicto con el cliente, ni ningún intento de robo, de hecho, habían tenido una conversación cordial.

El hombre ya ha sido detenido y ha ingresado en prisión. En su declaración, ha asegurado no recordar nada de lo que ocurrió.

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