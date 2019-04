Más de cuatro millones de personas en situación vulnerable seguirán en paro o con rentas muy bajas los próximos meses

En España, uno de los colectivos que más sufren el desempleo son las personas con discapacidad. Maite tiene movilidad reducida y a sus 45 años aún no ha encontrado trabajo. "Aparte de que eres discapacitada, también valora qué tipo de discapacidad tienes. Hay cosas que no puedo hacer", explica Maite.

Según un estudio de Accenture y Fedea, más de cuatro millones de personas en situación vulnerable seguirán sin trabajar o con rentas muy bajas en los próximos meses. "Van a quedar atrapados: o en la trampa del desempleo o en la trampa de la pobreza en el trabajo", señala Ana Millán, miembro de la Fundación Accenture.

Es el caso de Ramón, de 57 años. Tiene 40 años de experiencia como pulidor de suelos, pero ya lleva tres años en paro. "Se me quitan las ganas de ir a ningún sitio a meter un currículum. He mandado a un montón de empresas y no me ha llamado nadie", lamenta. Es el perfil más vulnerable: Mayor de 50 años, y con estudios hasta la ESO.

Como Ramón, casi dos millones de personas van a tener difícil encontrar trabajo. Si lo encuentran, suelen ser temporales, como le ocurre a Aouatif. Tiene 22 años: "Llevo cuatro años buscando trabajo fijo, con contrato. No sé si es por falta de experiencia, pero cuando echas el currículum no te llaman nunca".

Empleos precarios que sufren casi dos millones y medio de personas. Sobre todo, mujeres de entre 25 y 34 años que no han llegado a la universidad. Piden más ayudas al Gobierno y una mejora de los planes de empleo.