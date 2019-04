Así supera Barcelona el terror yihadista: más de 250 personas reciben ayuda psicológica

Los altares en recuerdo de las víctimas de Barcelona, las inevitables caras de tristeza en Las Ramblas y hasta las lágrimas denotan que cuesta mucho superar la barbarie yihadista en la Ciudad Condal. Sobre todo, si se ha vivido tan de cerca un episodio tan traumático. Es el caso de muchos de los empleados de los locales de La Rambla: "Poco a poco, va costando. Si me preguntas si he dormido, toda la noche del tirón no he podido".

"Cada vez que paso y lo veo me vuelve todo a la cabeza. Para superarlo un poco, he ido a comprar flores. No iba desde que pasó todo", ha afirmado el camarero de uno de los locales de Las Ramblas.

Si el atentado ha ocasionado un trauma, la ayuda psicológica debe recibirse cuanto antes. "Tanto para atender conductas que puedan provocar que la fase de duelo no se supere correctamente, pero también para ayudarles a que puedan expresar y vivir sus emociones de manera correcta", ha señalado Jordi Martori, Jefe de Atención Psicológica de Cruz Roja en Barcelona.

Y de esta ayuda se ocupan Jordi y el equipo de psicólogos de Cruz Roja de Barcelona. Se distribuyen las calles para repartir unos panfletos con un número teléfono de ayuda.

Además, los afectados que necesiten asistencia psicológica gratuita pueden recibirla en los centros de salud de Barcelona que la dispensan.

"Si somos capaces de compartirlo también recibiremos el apoyo social", ha señalado Gerard Segarra, Psicólogo del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona.

Siempre sin olvidar que hay que pasar las fases del duelo, la del dolor intenso, la toma de conciencia de la pérdida, el aislamiento y la normalización para finalmente superarlo.