Más de 200 estafados por 'Yes We Help': descubren que no existe proyecto tras llegar al lugar del voluntariado y pagar 1.500 euros

EN GHANA Y SRI LANKA

Más de 200 voluntarios españoles en Ghana y Sri Lanka denuncian haber sido estafados por 'Yes We Help'. Contrataron un viaje en el que les prometían participar en proyectos humanitarios y pagaron cerca de 1.500 euros. Sin embargo, al llegar no había proyecto. LaSexta se ha puesto en contacto con la empresa que se ofrecía como ONG pero no ha recibido respuesta.