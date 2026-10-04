Más allá de la vivienda: Sol, lugar de encuentro de multitud de movimientos sociales que han encontrado un altavoz y visibilidad

Los detalles En la acampada se han dado cita personas como Amparo, educadora infantil, que lleva más de seis meses en huelga por la complicada situación de su sector. Además, hay representación de la Global Summud Flotilla que hablan de "un momento importante para las causas sociales".

En la Puerta del Sol de Madrid se vive un nuevo día de protestas, donde se manifiestan colectivos que exigen derechos fundamentales como la vivienda digna. Amparo, una educadora infantil en huelga desde hace más de seis meses, destaca que este espacio les brinda visibilidad y voz a movimientos sociales, especialmente a sectores precarizados como el suyo, donde muchas trabajadoras solo perciben el salario mínimo. Juan Evaristo, profesor de Filosofía, califica las protestas de "lucha de clases", subrayando que el trabajo ya no asegura una vida digna. Además, la Global Summud Flotilla se une a las reivindicaciones, denunciando la situación en Palestina y clamando por una Palestina libre.

Nuevo día de acampada en Sol. Nuevo día de protestas frente a la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. En uno de los lugares más emblemáticos de la capital de España. Nuevo día de manifestación. De expresión de rechazo y repulsa por la situación de la vivienda en España. De, además, reivindicación de otros derechos en un emplazamiento que se ha convertido en un espacio de convergencia para multitud de movimientos.

De colectivos que han encontrado un altavoz en lo que está sucediendo en Sol. Es lo que cuenta Amparo, educadora infantil que lleva más de seis meses en huelga. "Estamos emocionadas. Este espacio nos da visibilidad a un montón de movimientos sociales", ha indicado.

"Nos ha dado voz. La vivienda afecta a los sectores más precarizados, como es el de las educadoras infantiles. La mayoría cobra tan solo el salario mínimo interprofesional", ha expuesto.

Allí está también Juan Evaristo, escritor y profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, que tilda de "lucha de clases" lo que está pasando en Sol.

"La clase obrera entiende que el trabajo ya no es garantía para lograr los medios materiales para una vida digna. El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad es algo transversal que nos afecta a todos y a todas", ha argumentado.

Además, la Global Summud Flotilla también tiene representación en Sol con personas como Raquel o David. "Es un momento importante para las causas sociales. En Palestina se ha agravado el genocidio. Aquí se canta para acabar con el sionismo o por una Palestina libre", indican.

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